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AH股新聞

16/07/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：上半年中國ＧＤＰ同比增長５％

　　《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平：必須堅持自信自立
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月１６日出版的第１４期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《必須堅持自信自立
》。文章指出，要堅持對馬克思主義的堅定信仰、對中國特色社會主義的堅定信念，堅定道路自
信、理論自信、制度自信、文化自信，既不能刻舟求劍、封閉僵化，也不能照抄照搬、食洋不化

　
三維度透視中國經濟「半年報」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國經濟「半年報」１５日出爐。從經濟運行態勢、增長韌性和發展動能來看，上半年，經濟運
行總體平穩，穩中有進，生產穩定增長，需求持續恢復，就業物價總體穩定，居民收入繼續增加
，新動能加快成長，高質量發展取得新進展。
　
今年以來逾７０家深市公司披露併購重組進展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日前，中航電測購買航空工業成飛１００％股權項目在深交所成功過會，交易金額１７４億元（
人民幣．下同），成試點註冊制後深市交易金額最高、規模最大的重組項目。這向市場釋放了一
個明確信號－－優質資產與資本市場「雙向奔赴」正在加速。
　
　
《上海證券報》
　
習近平：必須堅持自信自立
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月１６日出版的第１４期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《必須堅持自信自立
》。文章指出，要堅持對馬克思主義的堅定信仰、對中國特色社會主義的堅定信念，堅定道路自
信、理論自信、制度自信、文化自信，既不能刻舟求劍、封閉僵化，也不能照抄照搬、食洋不化

　
將新時代改革開放進行到底
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
黨的十八大以來，從中央全面深化改革領導小組，到中央全面深化改革委員會，國家主席習近平
主持召開７２次重要會議，引領波瀾壯闊、氣象萬千的改革航程。
　
上半年中國ＧＤＰ同比增長５％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局１５日發布數據顯示，上半年中國國內生產總值（ＧＤＰ）６１﹒６８萬億元，按不
變價格計算，同比增長５％，經濟運行總體平穩。
　
　
《證券時報》
　
上半年ＧＤＰ同比增長５％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局１５日發布數據顯示，上半年國內生產總值（ＧＤＰ）為６１﹒６８萬億元，按不變
價格計算，同比增長５％。二季度ＧＤＰ同比增長４﹒７％，環比增長０﹒７％，環比增速連續
八個季度正增長。
　
首批煤電低碳化項目，明年要實現全部開工
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委、國家能源局１５日聯合發布《煤電低碳化改造建設行動方案（２０２４－２０２７年）
》，明確到２０２５年，要實現首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，相關項目度電碳排放較
２０２３年同類煤電機組平均碳排放水平降低２０％左右；到２０２７年，相關項目度電碳排放
較２０２３年同類煤電機組平均碳排放水平降低５０％左右，接近天然氣發電機組碳排放水平。
　
中國１４４小時過境免簽政策適用口岸增至３７個
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家移民管理局１５日發布公告，新增鄭州新鄭國際機場、麗江三義國際機場和磨憨鐵路口岸３
個口岸為１４４小時過境免簽政策適用口岸。至此，中國１４４小時過境免簽政策適用口岸增至
３７個。（ｌｃ）

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