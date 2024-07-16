《神州經脈》農夫山泉駁斥香港消委會，滬深推無人車，滬指四連升

《神州經脈》三中全會召開以來Ａ股保持維穩格局，滬綜指連續四日上升。今日（１６日）

早段半導體、券商、地產等板塊上漲，惟保險及消費板塊下跌拖累表現，全日好淡爭持之下滬綜

指先跌後微升，全日收升０﹒０８％，報２９７６﹒３點。科技股升勢強，深成指漲０﹒８６％

，創業板指更升１﹒３９％，科創５０指數更飆２﹒２６％。

兩市全日成交６４０７億元（人民幣．下同），按日上升６﹒５％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２６６２，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３５點子，兩連跌，創７月１１日以來近一周新低，全日在７﹒２６１９至７﹒２６７１之

間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１３２８，較上個交易日跌１５點子，止三連升，與

市場預測偏離擴至近１３５０點，上個交易日報７﹒１３１３。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 對於近日公布的中國上半年經濟數據，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，

上半年中國經濟交出了一份可圈可點的成績單，在不穩定不確定性上升的全球經濟中頂住壓力，

發揮了「穩定器」和「動力源」的重要作用。林劍表示，手握「上半場」打下的底子和底氣，加

上進一步全面深化改革為推動高質量發展持續注入的強勁動力，中國有決心、有能力、有條件繼

續推動國內經濟實現質的有效提升和量的合理增長，對中國經濟的未來發展充滿信心。



２﹒ 據《彭博》引述知情人士稱，中國光大集團和中信金融資產旗下中國華融國際，最近幾個

月要求駐香港的部分高管甚至前員工退還過往的部分獎金。報道指，在中央政府巡視光大在香港

的業務後，光大控股要求退還獎金的比例不到１０％。目前不清楚多少員工會受到這個政策的影

響，以及是否會波及高管以下級別的員工。上月《彭博》曾報道，光大集團、中信集團及招商局

集團要求其金融業務的高級員工放棄推遲發放的獎金，並返還部分薪酬。



３﹒ 南方基金和華泰柏瑞基金旗下的沙特阿拉伯ＥＴＦ今日上市交易，雙雙升１０％漲停，並

錄大量封單。華泰柏瑞基金管理有限公司發公告，指ＥＴＦ目前出現較大幅度溢價，提示投資者

關注風險。這是內地首批沙特阿拉伯ＥＴＦ，追蹤富時沙特阿拉伯指數，兩基金此前合共募資逾

１２億元。



４﹒ 針對香港消費者委員會指「百歲山礦泉水溴酸鹽含量達歐盟上限」，農夫山泉向消委會發

律師函，稱消委會的檢測存三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，要求

消委會書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。同樣被消委會點名

的百歲山表示，百歲山法務部門正全面介入處理相關事宜。消委會確認接獲農夫山泉的律師函，

現正進行研究及跟進，並強調已清楚指出全部３０款測試樣本沒發現有害物質超出世衛相關準則

值，所有樣本可安心飲用。



５﹒ 統一老壇酸菜牛肉麵的酸菜包據報吃出「鼠頭」。有網民前日（１４日）發布短片稱，在

統一老壇酸菜牛肉麵裏吃出異物，指自己在撈起酸菜吃時「放在嘴裏很腥，吐出來發現有毛，還

有牙齒，是老鼠頭」。該網民並稱，已向當地市場監管部門投訴。《中國新聞周刊》今日引述杭

州市錢塘區市場監管局表示，事件正在調查中。《北京商報》引述統一相關負責人回應稱，已於

昨午當面拜訪該名消費者，「通過正面的溝通，消費者的原發視頻昨天已經撤除」。



６﹒ 寶馬中國打算退出價格戰的消息在上周引起廣泛關注，內媒《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》昨

引述北京北京朝陽區一家４Ｓ店的銷售人員指，目前寶馬全系車型均已漲價。社交平台更有車評

人表示，寶馬已通知各門店「５天漲價一次」。上海寶馬４Ｓ門店銷售人員回應內媒《藍鯨新聞

》查詢稱，沒有明確通知５天漲一次，但漲價確實存在，其中上輪打折最多的寶馬ｉ３自７月１

日起漲價，目前裸車售價為２０﹒５萬，半個月上漲近２萬元。



７﹒ 華為終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東在一場直播中透露，華為與江

淮汽車合作推出的汽車品牌名為「尊界」，而不是此前盛傳的「傲界」。對於華為把問界商標等

低價轉讓予賽力斯，余承東解釋，主要是國家法規要求，品牌商和生產商必須合一，品牌必須由

生產廠商擁有，因此華為不得不忍痛割愛，將傾註了大量心血的問界品牌和專利轉讓給賽力斯。



８﹒ 上海預計最快將在未來一周內，啟動面向普通市民的「無駕駛人智能網聯汽車」實地測試

，測試期間全程免費。另外，深圳巴士集團計劃今年在前海推廣２０輛自動駕駛公交車，已獲批

開行並運營Ｂ９９８線等４條自動駕駛公交線路；預計在７月底正式開通，票價為１元，市民可

通過「深巴出行」小程序線上預約體驗。（ｓｌ）

