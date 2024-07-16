《鍾之日記》港股載浮又載沉，平保抽水股價挫



《鍾之日記》７月１６日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



昨日（１５日）美股三大指數高收，道指再創歷史新高，標普５００指數和納指同樣造好，

但港股今日卻連跌第二日。恒指今早低開１７０點後，跌幅持續擴大，盤中低見１７７３０點，

收報１７７２７，跌２８７點或跌１﹒６％，主板成交超過９４２億元。昨日內地公布的第二季

國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長４﹒７％，低於預期，亦低於上季度，顯示經濟有放緩跡象，

加上６月零售銷售增幅遜預期繼續困擾大市，預料恒指短期維持弱勢，不排除進一步下試１００

天線（約１７５３６）。



＊Ａ股繼續維穩，科技股強勢＊



三中全會召開以來Ａ股保持維穩格局，滬綜指連續四日上升。早段半導體、券商、地產等板

塊上漲，惟保險及消費板塊下跌拖累表現，全日好淡爭持之下滬綜指先跌後微升，全日收升

０﹒０８％，報２９７６﹒３點。科技股升勢強，深成指漲０﹒８６％，創業板指更升

１﹒３９％，科創５０指數更飆２﹒２６％。兩市全日成交６４０７億元人民幣，按日上升

６﹒５％。



＊平保開動抽水機，股民走避惟大行樂觀＊



中國平安（滬：６０１３１８）正式宣布發行３５億美元（折合約２７３億港元）可轉換債

券，初始轉換價為每股Ｈ股４３﹒７１港元，較上日收市價溢價約２１％。假設債券按初始轉換

價悉數轉換且不再發行其他股份，Ａ股股東和Ｈ股股東的持有比例將分別被稀釋至５７﹒１４％

及３９﹒５４％。

平保大開抽水機，即引發股民踩踏潮，股價急劇下跌，而或是為平息風波，平保午間發公告

，宣布擬注銷存放於公司回購專用證券帳戶的１﹒０３億Ａ股股份，並指此舉有利於增厚每股收

益等指標。然而小股東仍不買帳，平保Ｈ今日價跌５﹒４％，報３４﹒１元。

高盛發表研報指，與平保的年度派息相比，今次平保發行可轉債規模並不大，估計潛在攤薄

影響有限，假設轉換溢價為２５至３０％的範圍內，預計潛在攤薄影響約２％。瑞銀則支持平保

集資決定，稱可以公司優化資本結構及多元化資金來源。



＊食安風波再起？統一、農夫山泉收挫＊



內地又爆食安問題？近日有消費者稱在統一老壇酸菜牛肉麵中疑似吃出「鼠頭」，並稱已向

當地市場監管部門投訴。油罐車風波未平，又有食品大廠「爆雷」？消息影響下，統一旗下在港

上市公司統一企業中國（００２２０）股價大跌逾１０％。

統一相關負責人緊急滅火，表示昨日下午當面拜訪該名消費者，「通過正面的溝通，消費者

的原發視頻已經撤除」。事發地市場監管局則表示正調查事件，收悉投訴後，希望投訴人提供相

關證據，惟對方稱包裝都沒有了，後續仍在跟進。

另外，香港消委會一份有關瓶裝水的檢測報告指出，農夫山泉（０９６３３）和百歲山的樣

本被檢出溴酸鹽達到每升３微克，該數字達歐盟標準上限，但遠低於美國、日本、英國以及世衛

組織訂立的飲用水質量標準。

農夫山泉（０９６３３）即發難，向消委會發律師函，稱檢測存三大錯誤，對公司聲譽造成

巨大傷害，要求消委會書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響。農夫山泉在聲明中提到，消

委會應該用歐盟飲用水標準而非礦泉水標準比較其產品，是不科學、不嚴謹的，並強調其產品是

飲用天然水產品而不是礦泉水產品。不過外界有疑問了，農夫山泉號稱「大自然的搬運工」，水

品標準來看，其產品的確不是礦泉水，而是自然來源飲用水，但理論上來說，其礦物質含量還是

會比純淨水高出一些。

消委會就此回應說明，指測試結果顯示所有瓶裝水樣本皆可安心飲用，並非指產品有安全問

題。市場疑慮仍存，農夫山泉全日跌２﹒８％。



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