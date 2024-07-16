【大國博弈】獲ＡＳＭＬ資助荷蘭大學捲入中美晶片戰漩渦

《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》報道，長期為荷蘭半導體設備製造商ＡＳＭＬ輸送

人才的荷蘭頂尖科技大學－－燕豪芬科技大學（Ｅｉｎｄｈｏｖｅｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ），被捲入中美晶片戰的漩渦。該校校長Ｒｏｂｅｒｔ－Ｊａｎ

Ｓｍｉｔｓ說，他經常收到美國方面的查問，關於為何學校有大量中國學生。

美國一直向荷蘭施壓，要求限制該國企業向中國出售可製造高端晶片的設備。報道指，在今

年限制ＡＳＭＬ產品輸華禁令生效前，美國官員已要求該公司取消部分原定予中國客戶的發貨。



＊高校頻收美方關於校內中國學生的查問＊



ＡＳＭＬ一直捐助燕豪芬科技大學，協助培養未來員工。今年５月，ＡＳＭＬ承諾向校方提

供８０００萬歐元，用於培訓博士生和升級學校研究晶片所需的無塵實驗室。

校長Ｓｍｉｔｓ表示，學校與政府及安全部門合作，篩選外國教授，並向教師建議訪華期間

需採取的安全措施。校方得到的信息是要小心對待中國學生。據悉，現時該大學超過四分之一的

學生是國際生，但校方未能即時回覆有關中國學生的佔比。

《彭博》指，荷蘭新政府對中國的的立場仍未明朗，但新首相斯霍夫已暗示對中國會採取審

慎態度。燕豪芬科技大學一位研究半導體技術的教授表示，現時招收中國學生從事敏感課題研究

越來越困難。由於政府施加限制，一些本應在大學完成交流後在晶片公司工作一年的中國學生，

被禁止在這些公司工作。（ｒｙ）

