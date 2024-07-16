《Ａ股行情》滬指低開０﹒３４％，多家大行下調對華經濟增長預期

《經濟通通訊社１６日專訊》滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒３４％，報２９６３﹒９

點，深成指低開０﹒２１％，創業板指低開０﹒０７％，銀行股小幅造好，保險、半導體板塊走

低。

２０２４年第二季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長４﹒７％，低於預期的５﹒１％，亦遠

低於第一季的５﹒３％，增速創五個季度最低水平，當中因素包括消費疲軟和地產業萎靡不振。

高盛對中國今年經濟增長預期由５％下調至４﹒９％，摩根大通則由５﹒２％下調至４﹒７％，

意味著外資大行均擔憂中國今年無法實現其年度增長５％的目標。

追蹤中國股票的美國ＥＴＦ上周錄得２﹒２９４億美元資金淨流出，為連續第六周走資。

中國財政部即將賣出國債平抑市場，操作額合共２４﹒９億元（人民幣．下同），期限為

１０年，競爭性招標時間為今日１１：０５－１１：３５，關注中標利率。不過在財政部昨日

（１５日）公布有關消息後，國債市場並未受打擊，大部分品種國債收益率仍然下行。

另外，人民銀行重啟大額放水，今日進行６７６０億元７天期逆回購，淨投放６７４０億元

，單日放水規模為今年１月１６日以來最大。（ｅｙ）

