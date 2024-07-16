彭博：中國光大和華融國際要求部分香港員工退還過往獎金

《經濟通通訊社１６日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，中國光大集團和中信金融資產

（０２７９９）旗下中國華融國際最近幾個月要求駐香港的部分高管甚至前員工退還過往的部分

獎金。中國光大集團是由中國財政部和匯金公司發起設立的國有大型綜合金融控股集團，至於中

信金融資產是國內四大資產管理公司（ＡＭＣ）之一，前身為中國華融，大股東為中信集團，財

政部亦有份參股。

報道指，在中央政府巡視光大在香港的業務後，光大控股要求退還獎金的比例不到１０％。

目前不清楚多少員工會受到這個政策的影響，以及是否會波及高管以下級別的員工。

中國光大集團及中信金融資產暫未回應報道內容。

上月《彭博》報道，光大集團、中信集團及招商局集團要求其金融業務的高級員工放棄推遲

發放的獎金，並返還部分薪酬。

此外，中金公司（０３９０８）、建設銀行（００９３９）等國有金融機構近日也被曝降薪

，甚至有傳中金員工因財務壓力輕生。外界分析，中國政府呼籲「共同富裕」，批評高收入金融

工作者為「享樂主義者」，以及平息公眾對資本市場不景氣的憤怒，是中國當局主導國有金融機

構降薪甚至「反向討薪」的原因。（ｅｙ）

