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AH股新聞

16/07/2024 10:52

《車企血戰》寶馬中國據報全系車型漲價，奧迪、平治悄然跟漲

　　《經濟通通訊社１６日專訊》寶馬中國打算退出價格戰的消息在上周引起廣泛關注後，據內
媒《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》昨引述北京北京朝陽區一家４Ｓ店的銷售人員報道，目前寶馬「全
系車型都漲價了，從這周開始漲的」；海淀區一家門店銷售更稱漲價並非只漲這一次，而是「慢
慢漲上去」。同時，多個北京經銷商稱寶馬本周開始回收終端（即４Ｓ店）折扣，不同車型、配
置價格上浮程度不一。
　　報道指出，目前寶馬純電動ｉ３　３５Ｌ裸車價２０萬元（人民幣．下同），寶馬全新一代
　５３０　Ｌｉ領先型裸車價約３７﹒６萬元，均較上月貴約１萬元。懂車帝社區也有來自成都
、蘇州等地的車主分享，最近一個月寶馬４Ｓ店報價上浮。
　　報道還指出，奧迪、平治也在悄悄收緊折扣。北京朝陽、房山的奧迪經銷商證實，奧迪已從
７月５日開始執行新價格政策，奧迪Ａ６Ｌ　４５ＴＦＳＩ四驅落地價約３８萬元，比上個月的
終端價格貴約１萬元，而且「價格會慢慢上去」。平治在朝陽區一家門店的銷售人員則稱，目前
未漲價，但有接到後期要漲價的通知，具體時間和漲幅未知。報道引述上海寶馬中環的一位銷售
表示，７月以來豪華品牌的終端折扣都在陸續收緊，「只不過寶馬公開說了」。
　　上半年，寶馬和平治在中國零售銷量分別同比減少５﹒３％和１０﹒１％。其中寶馬５系因
為換代等因素，今年前５個月銷量累計下滑４０％，而３系實現增長；同期奔馳Ｅ增長、Ｃ級下
跌近三成。（ｓｌ）

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