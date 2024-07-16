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AH股新聞

16/07/2024 13:50

《中國要聞》中國駐泰使館籲警惕虛擬綁架：執法部門不用電話辦案

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國駐泰國大使館今日在官網發文，提醒在泰中國公民警惕「
虛擬綁架」，呼籲保護好個人信息，不輕信陌生來電，不點擊陌生鏈接，不輕易向陌生人轉帳，
同時強調，中國公檢法機關和各國執法部門均不會使用電話和社交軟件辦案。
　　中國駐泰國大使館稱，近期針對海外留學生的「虛擬綁架」案多發，館方接到多宗澳洲、加
拿大、日本等地中國留學生被詐騙分子「虛擬綁架」至泰國的求助。
　　其中，澳洲留學生Ａ接到詐騙分子來電，對方自稱悉尼衛生部工作人員，稱Ａ的電話卡涉及
一宗公共衛生事件，中國警方已對其展開調查，將撤銷其醫保和簽證，若希望保留則需配合調查
。在騙取Ａ信任後，對方指示Ａ購買機票前往泰國，再從邊境前往緬甸，期間須斷絕同身邊人聯
繫，並拍攝自己被綁架、毆打、虐待等慘狀和不斷向家長哭訴、要求解救等圖片或視頻。在Ａ失
聯期間，詐騙分子冒用其微信聯繫家長，謊稱孩子被綁架，發送事先拍錄好的圖片或視頻佐證，
向家長騙取巨額贖金。
　　中國駐泰國大使館提醒，如接到自稱駐外使領館、執法部門的電話、郵件時，保持警惕，收
到涉及金錢交易的請求應通過多個渠道驗證真實性，疑似詐騙電話建議直接掛掉。如來電人要求
「不要向家人和朋友透漏此事」、有可能被「遣返、逮捕、引渡」、本人和家人會遭遇「生命危
險」等，即判定此為詐騙電話，切記不要按來電人要求轉帳、匯款或進行其他操作。（ｓｌ）

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