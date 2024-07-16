【ＦＯＣＵＳ】大佬紛伸橄欖枝，侵侵「金主團」壯大

【ＦＯＣＵＳ】大難不死，必有後福？對周六（１３日）跟死神擦「耳」而過的特朗普而言

，「後福」似乎正接踵而來－－曾自稱「Ｎｅｖｅｒ Ｔｒｕｍｐｅｒ」的俄州參議員萬斯

（ＪＤ Ｖａｎｃｅ）出任其競選副手；聯邦法官駁回針對他的機密文件訴訟案；最重要的是，

億萬富翁馬斯克計劃從本月起每月向共和黨挺特陣營投入４５００萬美元，令侵侵的選舉工程「

金主團」陣營愈見聲勢壯大。



＊萬斯、馬斯克齊轉軚＊



２０２０年總花費高達１４０億美元的美國總統大選，今年勢再刷新「燒錢」紀錄，皆因一

邊是「非贏不可」的特朗普，另一邊是「盡地一煲」的拜登。

周一（１５日）借旗下社交平台Ｔｒｕｔｈ Ｓｏｃｉａｌ宣布確定萬斯為副總統參選人後

數小時，右耳裹著紗布的特朗普跟萬斯共同亮相共和黨全國代表大會現場。萬斯曾指摘特朗普為

「白癡」、「潛在的美國希特勒」，２０１６年聲稱「絕不投票給他」，但世易時移成為競選拍

檔後，最新被拜登封為特朗普的「克隆人」。

跟萬斯一樣立場轉軚的，還有３月聲稱「不會向任何一位美國總統候選人捐款」的特斯拉執

行長馬斯克，他據報計劃向剛成立的支持特朗普的超級政治行動委員會Ａｍｅｒｉｃａ ＰＡＣ

，每月投入４５００萬美元。就在上月，該委員會收到最大一筆捐款是，來自銀行世家梅隆

（Ｔｉｍ Ｍｅｌｌｏｎ）的５０００萬美元。



＊昔日不和，今朝示好＊



對氣候變化和電動車不甚上心的特朗普，贏得馬斯克的正式背書和銀彈支持，或暗示馬斯克

押注特朗普取消電動車聯邦稅收抵免和對華關稅，將利好特斯拉在美業務。更早回心轉意的則是

私募巨頭黑石執行長蘇世民，他２０２２年底曾指「共和黨需要新領袖」，但５月就表示支持特

朗普重返白宮，原因是基於對反猶太、拜登經濟╱外交政策的擔心。

跟特朗普關係緩和的，還有在共和黨初選時先後支持德桑蒂斯、黑利的對沖基金

Ｃｉｔａｄｅｌ創始人格里芬（Ｋｅｎ Ｇｒｉｆｆｉｎ），以及初選時同樣支持黑利，並稱自

己「可以在選舉中擊敗特朗普

」的摩通執行長戴蒙（Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ）。跟特朗普長期不和的亞馬遜創始人貝佐斯

（Ｊｅｆｆ Ｂｅｚｏｓ）亦伸出橄欖枝，在槍擊事件後讚揚特朗普「表現出優雅和勇氣」。



＊矽谷政治情緒亦轉向＊



鑑於特朗普（包括萬斯）力撐加密貨幣，加密貨幣公司Ｇｅｍｉｎｉ的創始人、億萬富翁

Ｗｉｎｋｌｅｖｏｓｓ兄弟，以及加密貨幣交易所Ｋｒａｋｅｎ聯合創始人Ｊｅｓｓｅ

Ｐｏｗｅｌｌ，早前各向特朗普捐款１００萬美元。

此外，誓言放寬對石油和天然氣開採限制的特朗普，據報５月在海湖莊園的籌款晚宴上，向

石油巨頭們提出１０億美元的捐款要求，而晚宴牽頭人正正是頁岩油鑽探巨頭

Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ（大陸資源）的創始人哈姆（Ｈａｒｏｌｄ

Ｈａｍｍ）。

跟特朗普的金主團日漸壯大相反，曾經是民主黨巨額捐款者的矽谷創投人赫爾伯格

（Ｊａｃｏｂ Ｈｅｌｂｅｒｇ），５月宣布不再支持拜登，恐代表了矽谷對民主黨倡導反壟斷

、監管人工智能等的厭惡而產生政治情緒的轉向。

眼見「狂人」勝出的概率大增，從華爾街到矽谷的巨頭紛紛向其示好，沒有不變的立場，唯

有逐利的生意，到底是眼光長遠還是權宜之技？

