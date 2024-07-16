【大國博弈】中方回應萬斯中國威脅言論：反對美國大選拿中國說事

《經濟通通訊社１６日專訊》對於特朗普提名的副總統候選人萬斯指中國是美國最大的威脅

，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方一向反對美國大選拿中國說事。

美國俄亥俄州共和黨參議員萬斯在被選定為特朗普競選拍檔後的首次訪問中，被媒體問及烏

克蘭戰爭時稱，特朗普將與莫斯科和基輔談判，迅速將這件事做個了斷，「這樣美國可以把精力

放在真正的問題上，也就是中國。這是對美國最大的威脅，而我們卻被徹底分心」。（ｓｌ）

