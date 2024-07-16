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AH股新聞

16/07/2024 16:32

【人行操作】人行放水量半年高，分析指因流動性趨緊隔夜利率大漲

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公告，為對沖稅期等因素的影響，維護銀行體系流動
性合理充裕，今日開展６７６０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，利率持平於１﹒８％
。因今日有２０億元逆回購到期，實現淨投放６７４０億元。操作量與放水規模均創半年新高。
　　《每日經濟新聞》引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，７月是財政收入「大月」，納稅
截止日為７月１５日；稅期走款會造成流動性階段性收緊。昨日隔夜利率上行幅度偏大，今日繼
續處於高位，「這是繼昨日之後，人行再度實施較大規模逆回購的直接原因」。昨日人行表示，
為對沖稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，當日進行１２９０億元７天期逆
回購操作，中標利率持平１﹒８％。因昨日有２０億元逆回購到期，即當日淨投放１２７０億元

　　王青並指，昨日公布的二季度經濟數據顯示，接下來宏觀政策需要適度在穩增長方向加力，
而抑制資金利率過快上行，保持市場流動性處於合理充裕狀態，有助於穩定市場信心，是貨幣政
策支持經濟回升向好的一個重要方面。而近期人行強調要通過適度收窄利率走廊寬度等方式，穩
定短期市場利率運行，意味無論何種原因引發資金利率波幅擴大，人行都會通過加大逆回購操作
規模、強化預期引導等方式，更為有效地控制資金利率波動區間。
　
＊星展：料人行本季內降準降息＊
　
　　另一邊廂，星展香港首席中國學家紀沫表示，第二季經濟放緩歸因於極端天氣、洪水及國內
整體需求不足。信貸需求疲弱和消費情緒保守，意味需要進一步寬鬆政策，而溫和通脹為降息留
下空間。預期人行最快本季度內採取下調存款準備金率及中期借貸便利（ＭＬＦ）等措施。
（ｓｌ）

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