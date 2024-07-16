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AH股新聞

16/07/2024 15:03

繼農夫山泉後，百歲山亦回應香港消委會檢測結果：法務部門處理中

　　《經濟通通訊社１６日專訊》針對香港消費者委員會指「百歲山礦泉水溴酸鹽含量達歐盟上
限」，《北京商報》引述百歲山方面回應稱，目前百歲山法務部門正全面介入處理相關事宜。
　　稍早農夫山泉（０９６３３）就同一問題向消委會發律師函，稱消委會的檢測存三大錯誤，
包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤及明顯主觀誤導，對農夫山泉聲譽造成巨大傷害，要求消委會
書面澄清、道歉並消除帶來的所有負面影響，否則將採取進一步行動。
　　消委會昨日發布《飲水思源３０瓶裝水口味、礦物、安全檢測》，指農夫山泉和百歲山的樣
本被檢出溴酸鹽達到每升３微克。消委會指，該數字達到歐盟對用於經臭氧處理的天然礦泉水和
泉水的溴酸鹽最大限值，但遠低於美國、日本、英國以及世界衛生組織訂立的飲用水質量標準－
－每升１０微克溴酸鹽。
　　香港消委會最新回應，確認接獲其中１款測試樣本「農夫山泉」的代表律師所發出的信件，
現正進行研究及跟進，如有進一步消息，將適時公布。消委會指，不論月刊文章、新聞稿及其他
傳訊文件，以至記者會上發言均清楚指出，全部３０款測試樣本沒發現有害物質超出世衞相關準
則值，所有樣本可安心飲用，並指文章的重點為各樣本的性價比和瓶裝水的膠樽對環境所構成的
影響，並非產品有安全問題。（ｓｌ）

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