【聚焦數據】北京上半年ＧＤＰ增５﹒４％，消費零售額降０﹒３％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市統計局發布，上半年北京市實現地

區生產總值２１７９１﹒３億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長５﹒４％，增速

跑贏全國的５％。分產業看，第一產業實現增加值４１﹒１億元，下降０﹒１％；第二產業實現

增加值３０３８﹒２億元，增長５﹒７％；第三產業實現增加值１８７１２﹒１億元，增長

５﹒４％。

上半年，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長７﹒１％。重點行業中，計算

機、通信和其他電子設備製造業，汽車製造業分別增長２０﹒１％和１６﹒５％，新能源汽車、

風力發電機組、集成電路、工業機器人產量分別增長３﹒５倍、６６﹒１％、１３﹒２％和

１２﹒４％。



＊上半年固投同比增９﹒６％，住宅銷售面積降６﹒２％＊



上半年，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長９﹒６％。有效投資持續擴大，反映企業

擴大生產能力的設備購置投資增長３２﹒９％，電子製造業、信息服務業帶動作用明顯，反映實

物工作量的建築安裝工程投資增長４％。分領域看，基礎設施投資增長３０﹒５％，製造業投資

增長３３﹒９％，房地產開發投資下降１﹒７％。

上半年，全市房屋施工面積１０７５５﹒１萬平方米，同比下降９﹒３％，其中住宅施工面

積５３７７﹒４萬平方米，下降８﹒２％。全市商品房銷售面積５０９﹒９萬平方米，同比下降

２﹒５％，其中住宅銷售面積３５５﹒３萬平方米，下降６﹒２％。



＊上半年社會消費品零售總額降０﹒３％，ＣＰＩ增０﹒１％＊



上半年，全市市場總消費額同比增長４﹒０％。其中，服務性消費額增長８﹒３％；實現社

會消費品零售總額６９８２﹒４億元，下降０﹒３％。社會消費品零售總額中，按消費形態分，

商品零售６３４５﹒２億元，與上年同期持平，餐飲收入６３７﹒１億元，下降３﹒５％；按商

品類別分，限額以上批發和零售業中，與升級類消費相關的金銀珠寶類、體育娛樂用品類、通訊

器材類商品零售額分別增長２７﹒２％、１２﹒４％和１﹒７％，新能源汽車零售額增長

２９﹒７％，消費品以舊換新政策效果有所顯現，家用電器和音像器材類商品零售額由１－５月

下降２％轉為增長１﹒４％。

上半年，全市居民消費價格同比上漲０﹒１％。６月份，居民消費價格同比下降０﹒３％，

環比下降０﹒５％。上半年，全市工業生產者出廠價格同比下降１％，購進價格同比下降

０﹒７％。６月份，工業生產者出廠價格同比下降０﹒８％，環比下降０﹒４％；購進價格同比

上漲０﹒１％，環比下降０﹒５％。

