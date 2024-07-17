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AH股新聞

17/07/2024 17:01

《鍾之日記》股市屢屢受壓，晶片戰再升級

　　《鍾之日記》７月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　美股財報季開局順利，美銀（ＢＡＣ）次季營收及獲利都好過預期，隔晚道指大升７４２點
，報４０９５４再創收市新高。相反，港股自內地公布次季ＧＤＰ未能「保５」以來，連日受壓
，今日大市再於１７８００上下爭持，恒指最終收報１７７３９，升１１點或不足０﹒１％，主
板成交近１０５０億元。
　
＊滬指中止四連升＊
　
　　在經歷連日小幅上升後，滬綜指今早在資源股帶動下回落，雖然盤中保險股反彈、白酒股急
漲，滬指仍維持跌幅至全日收市，收跌０﹒４５％，報２９６２﹒８６點，結束四日連升，深成
指跌０﹒４７％，創業板指則升０﹒０１％。兩市全日成交６７５１億元人民幣，按日增加
５﹒４％。
　　ＩＭＦ預期中國經濟增長率由今年的５％減慢至明年的４﹒５％。瑞銀則警告，若特朗普當
選總統，並實施對中國進口產品加徵６０％的關稅，在中國不採取反制措施的前提下，中國接下
來一年的ＧＤＰ增長可能要下降２﹒５個百分點。
　
＊晶片股急挫，美再祭經濟武器＊
　
　　據《彭博》報道，美國政府計劃將對華晶片技術圍堵行動再度升級，並通知荷蘭、日本官員
，如果兩國不再收緊對華限制，並容許ＡＳＭＬ和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先
進半導體技術，美國便可能實施外國直接產品規則（ＦＤＰＲ）加強管制。受消息影響，本港晶
片股集體挫，華虹（０１３４７）跌５﹒９％，中芯國際（００９８１）挫５﹒２％，上海復旦
（０１３８５）跌４﹒８％，宏光半導體（０６９０８）跌３﹒９％。
　　中國外交部發言人林劍回應報道時表示，希望相關國家明辨是非，堅決抵制脅迫，共同維護
公平開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。
　　不過外界研判，日本和荷蘭跟隨美國加強限制對華晶片技術出口機會並不高，因為美國將於
數月後舉行大選，「現在沒甚麼道理去改變政策」；與此同時，美國政府亦面臨本國業界壓力，
因美國半導體企業擔心各國企業為規避美國管制，將有更大的動力從供應鏈中剔除美國產品，美
國三大晶片設備生產商應用材料、科林研發和科磊最近都向美國官員提出了有關訴求。
　　外媒指出，美國政府不讓中國取得製造先進晶片措施效果並不大，反而讓美國公司損失了數
十億美元的收入，美國業界認為政府需要做的不是加強管制，而是找到方法阻止中國找到繞過現

管制。
　
＊官媒宣傳提振見效，內房股反彈＊
　
　　內地提振樓市措施不斷出台，今年上半年，就有取消全國房貸利率下限、下調首付比例、上
調住房公積金貸款額度等一系列政策。近日央媒發聲，稱政策「組合拳」效果顯現，全國多地房
地產市場活躍度增。
　　綜合多家機構數據，６月份北京、上海、廣州、深圳四個一線城市的二手房成交量，均創出
至少一年多以來單月新高。此外，杭州、南京、廈門、大連等新一線城市同期二手成交量均呈現
同環比雙升。很多熱點二線城市，房地產市場交易量都有明顯提升。
　　為進一步釋放需求，各地充分利用調控自主權，繼續加碼提振。最新消息指，南京市二套房
貸利率已降至３﹒０５％，與首套房貸利率持平，創歷史新低。招商銀行、中信銀行、南京銀行
、浦發銀行等多家銀行均已落地執行。
　　廣州有外資銀行更加進取，繼四大國有行官宣將廣州首套房貸利率降至３﹒２％之後，匯豐
銀行表示，若貸款金額超２００萬元人幣，貸款人資質符合要求的情況下，該行首套房貸利率可
低至３﹒０５％。
　　業內人士預測，未來房貸利率或將進一步下調，部分城市可能進入「２字頭」時代。
　　今日內房股獲提振，萬科（０２２０２）漲４﹒３％，綠城中國（０３９００）升４％，越
秀地產（００１２３）升３﹒２％，龍湖集團（００９６０）升２﹒９％，融創中國
（０１９１８）全日升幅近１％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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