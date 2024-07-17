《鍾之日記》股市屢屢受壓，晶片戰再升級

《鍾之日記》７月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股財報季開局順利，美銀（ＢＡＣ）次季營收及獲利都好過預期，隔晚道指大升７４２點

，報４０９５４再創收市新高。相反，港股自內地公布次季ＧＤＰ未能「保５」以來，連日受壓

，今日大市再於１７８００上下爭持，恒指最終收報１７７３９，升１１點或不足０﹒１％，主

板成交近１０５０億元。



＊滬指中止四連升＊



在經歷連日小幅上升後，滬綜指今早在資源股帶動下回落，雖然盤中保險股反彈、白酒股急

漲，滬指仍維持跌幅至全日收市，收跌０﹒４５％，報２９６２﹒８６點，結束四日連升，深成

指跌０﹒４７％，創業板指則升０﹒０１％。兩市全日成交６７５１億元人民幣，按日增加

５﹒４％。

ＩＭＦ預期中國經濟增長率由今年的５％減慢至明年的４﹒５％。瑞銀則警告，若特朗普當

選總統，並實施對中國進口產品加徵６０％的關稅，在中國不採取反制措施的前提下，中國接下

來一年的ＧＤＰ增長可能要下降２﹒５個百分點。



＊晶片股急挫，美再祭經濟武器＊



據《彭博》報道，美國政府計劃將對華晶片技術圍堵行動再度升級，並通知荷蘭、日本官員

，如果兩國不再收緊對華限制，並容許ＡＳＭＬ和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先

進半導體技術，美國便可能實施外國直接產品規則（ＦＤＰＲ）加強管制。受消息影響，本港晶

片股集體挫，華虹（０１３４７）跌５﹒９％，中芯國際（００９８１）挫５﹒２％，上海復旦

（０１３８５）跌４﹒８％，宏光半導體（０６９０８）跌３﹒９％。

中國外交部發言人林劍回應報道時表示，希望相關國家明辨是非，堅決抵制脅迫，共同維護

公平開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。

不過外界研判，日本和荷蘭跟隨美國加強限制對華晶片技術出口機會並不高，因為美國將於

數月後舉行大選，「現在沒甚麼道理去改變政策」；與此同時，美國政府亦面臨本國業界壓力，

因美國半導體企業擔心各國企業為規避美國管制，將有更大的動力從供應鏈中剔除美國產品，美

國三大晶片設備生產商應用材料、科林研發和科磊最近都向美國官員提出了有關訴求。

外媒指出，美國政府不讓中國取得製造先進晶片措施效果並不大，反而讓美國公司損失了數

十億美元的收入，美國業界認為政府需要做的不是加強管制，而是找到方法阻止中國找到繞過現

有

管制。



＊官媒宣傳提振見效，內房股反彈＊



內地提振樓市措施不斷出台，今年上半年，就有取消全國房貸利率下限、下調首付比例、上

調住房公積金貸款額度等一系列政策。近日央媒發聲，稱政策「組合拳」效果顯現，全國多地房

地產市場活躍度增。

綜合多家機構數據，６月份北京、上海、廣州、深圳四個一線城市的二手房成交量，均創出

至少一年多以來單月新高。此外，杭州、南京、廈門、大連等新一線城市同期二手成交量均呈現

同環比雙升。很多熱點二線城市，房地產市場交易量都有明顯提升。

為進一步釋放需求，各地充分利用調控自主權，繼續加碼提振。最新消息指，南京市二套房

貸利率已降至３﹒０５％，與首套房貸利率持平，創歷史新低。招商銀行、中信銀行、南京銀行

、浦發銀行等多家銀行均已落地執行。

廣州有外資銀行更加進取，繼四大國有行官宣將廣州首套房貸利率降至３﹒２％之後，匯豐

銀行表示，若貸款金額超２００萬元人幣，貸款人資質符合要求的情況下，該行首套房貸利率可

低至３﹒０５％。

業內人士預測，未來房貸利率或將進一步下調，部分城市可能進入「２字頭」時代。

今日內房股獲提振，萬科（０２２０２）漲４﹒３％，綠城中國（０３９００）升４％，越

秀地產（００１２３）升３﹒２％，龍湖集團（００９６０）升２﹒９％，融創中國

（０１９１８）全日升幅近１％。



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