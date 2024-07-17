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AH股新聞

17/07/2024 08:45

【提振Ａ股】上海國資委：加強市值管理是資本市場改革的大勢所趨

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海市國資委１６日下午召開市值管理工
作座談會。上海市國資委主任賀青主持會議並表示，加強市值管理，是資本市場改革的大勢所趨

他指出，要堅持多措並舉，提升上海國有控股上市公司市值管理能力和水平，用好各類市值管理
工具和資本市場平台，圍繞重點產業優化布局。加強投資者關係管理，完善信息披露機制，增強
透明度和誠信度，打造負責任的上市公司形象。
　　同時，要加強協同聯動，打造具有上海特點的上海國有控股上市公司市值管理體系。依託上
海國際集團綜合金融優勢，協調各類資源、施展專業能力。發揮好企業集團主體作用，引領和推
動控股上市公司提升核心競爭力。要發揮好中介機構支撐作用，協助上市公司講好資本市場故事

　
＊發改委赴上海開展「一對一」調研外資企業＊
　
　　此外，為進一步做好吸引和利用外資工作，國家發改委外資司於本月９日至１２日期間赴上
海市、陝西省，實地走訪調研外資企業並開展「一對一」交流座談，主動宣介中國利用外資政策
，深入了解外資企業當前面臨的問題困難及有關工作建議，就其重點關切問題予以積極回應，進
一步提振外資企業的預期和信心。

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