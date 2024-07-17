【提振Ａ股】上海國資委：加強市值管理是資本市場改革的大勢所趨

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海市國資委１６日下午召開市值管理工

作座談會。上海市國資委主任賀青主持會議並表示，加強市值管理，是資本市場改革的大勢所趨

。

他指出，要堅持多措並舉，提升上海國有控股上市公司市值管理能力和水平，用好各類市值管理

工具和資本市場平台，圍繞重點產業優化布局。加強投資者關係管理，完善信息披露機制，增強

透明度和誠信度，打造負責任的上市公司形象。

同時，要加強協同聯動，打造具有上海特點的上海國有控股上市公司市值管理體系。依託上

海國際集團綜合金融優勢，協調各類資源、施展專業能力。發揮好企業集團主體作用，引領和推

動控股上市公司提升核心競爭力。要發揮好中介機構支撐作用，協助上市公司講好資本市場故事

。



＊發改委赴上海開展「一對一」調研外資企業＊



此外，為進一步做好吸引和利用外資工作，國家發改委外資司於本月９日至１２日期間赴上

海市、陝西省，實地走訪調研外資企業並開展「一對一」交流座談，主動宣介中國利用外資政策

，深入了解外資企業當前面臨的問題困難及有關工作建議，就其重點關切問題予以積極回應，進

一步提振外資企業的預期和信心。

