【聚焦數據】上半年廣東外貿進出口增長１３﹒８％，規模同期新高

《經濟通通訊社１７日專訊》據海關總署廣東分署統計，今年上半年，廣東外貿進出口

４﹒３７萬億元（人民幣．下同），規模再創歷史同期新高，較去年同期增長１３﹒８％，高出

全國平均水平７﹒７個百分點，佔全國比重２０﹒６％。其中，出口２﹒８５萬億元，增長

１２﹒１％；進口１﹒５２萬億元，增長１７﹒１％。

具體來看，廣東主要出口商品增長較快。上半年，廣東機電產品出口增長９﹒９％，佔廣東

出口總值的６４﹒４％。其中自動數據處理設備及其零部件、家用電器、集成電路分別增長

１４﹒６％、１６﹒７％、２６﹒３％；船舶、電動載人汽車、集裝箱快速增長，分別增長

７０﹒７％、７８﹒３％和１０４％。同期，出口勞動密集型產品增長２﹒４％，佔１４﹒１％

；出口鋼材８９８﹒６億元，增長４﹒４倍。

貿易方式結構持續優化。上半年，廣東一般貿易進出口２﹒６１萬億元，增長１６﹒９％，

佔廣東進出口總值的比重較去年同期提升１﹒６個百分點至５９﹒６％。加工貿易進出口

９０７０﹒１億元，增長２﹒２％，佔２０﹒８％；保稅物流進出口８１２５﹒２億元，增長

２５﹒１％，佔１８﹒６％。



＊民企進出口增長２１﹒３％，快於整體＊



貿易主體活力不斷增強。上半年，廣東民營企業進出口２﹒８萬億元，增長２１﹒３％，增

速快於廣東整體７﹒５個百分點，佔廣東進出口總值的６４％。同期，外商投資企業進出口

１﹒３４萬億元，增長２﹒１％，佔３０﹒７％；國有企業進出口２２０９﹒５億元，增長

２﹒２％，佔５﹒１％。

對主要貿易夥伴增長勢頭良好。上半年，廣東前５貿易夥伴分別為東盟、中國香港、美國、

歐盟和中國台灣，進出口分別增長１２﹒３％、１６﹒９％、１０﹒６％、７﹒１％和

１７﹒２％。同期，對共建一帶一路國家進出口１﹒６４萬億元，增長１２％；對ＲＣＥＰ其他

成員國進出口１﹒２４萬億元，增長１２﹒５％。



＊半導體製造設備進口額增長２﹒４倍＊



機電產品、能源產品進口保持兩位數增長。上半年，廣東進口機電產品增長２３﹒６％，佔

廣東進口總值的６４﹒２％。其中進口集成電路５２６９﹒８億元，增長２１﹒３％；自動數據

處理設備及其零部件１０５５﹒８億元，增長６﹒９％；半導體製造設備２９５億元，增長

２﹒４倍。同期，進口煤炭、原油、天然氣等３類能源產品合計４９６０﹒２萬噸，增加

３８﹒９％，價值６８８﹒８億元，增長１７﹒６％。

展望下半年，海關總署廣東分署分析指出，廣東外貿仍將面臨較多不穩定、不確定因素，但

在外部需求持續回暖、各項穩外貿扶持政策紅利不斷釋放、企業訂單增多等有利因素支撐下，預

計總體將繼續保持良好發展勢頭。（ｒｙ）

