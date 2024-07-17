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AH股新聞

17/07/2024 14:14

《神州金融》內地銀行卡轉帳額度縮水，多家銀行回應：為防範電騙

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《新京報》報道，近日一則「工資卡轉帳限額被降到５００
元人幣」的消息引熱議，事實上，不少銀行此前已預告了將要調整部分個人銀行結算帳戶非櫃面
交易限額，調整包括網上銀行、手機銀行、自助設備、第三方支付、ＰＯＳ等方面的支付限額。
多家銀行表示，此舉主要是為了防範電信詐騙。
　　銀行方面指，被下調非櫃面交易限額的客戶情況不盡相同，但普遍是按照「銀行帳戶功能與
帳戶風險等級相匹配」的原則不定期動態調整。銀行會根據帳戶歷史交易等情況，對帳戶安全進
行分類。當不用的舊帳戶突然出現大額現金流等情況，客戶的使用行為會被銀行系統判定為具有
安全風險的情況，此時銀行便會下調銀行卡的相關限額。
　
＊被限制客戶可前往銀行網點調整額度＊
　
　　銀行轉帳限額被下調怎麼辦？多家銀行表示，客戶可以先嘗試通過手機銀行或網銀進行調整
。另外，銀行還給客戶預留了其他通道，如部分銀行通過手機銀行將資金轉至本人名下其他行銀
行卡額度相對較高，還有銀行為客戶預留了臨時調高額度的安排，可以滿足偶發性大額轉帳或支
付需求。
　　如果想要獲得長時間的大額轉帳權限，則需要帳戶持有人攜帶銀行卡、有效身份證件前往銀
行網點進行辦理。（ｒｙ）

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