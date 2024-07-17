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AH股新聞

17/07/2024 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１８％，交易所研究高頻交易收費

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國前總統特朗普選情走強，美元指數邁向近一周高位，滬深
股市此前持續受壓，不過在政治會議因素下力保不失，今早則窄幅低開，滬綜指低開０﹒１８％
，報２９７０﹒８１點，深成指低開０﹒１８％，創業板指低開０﹒２６％，黃金、有色股造好
，石油、半導體股走低。
　　滬深交易所昨日發稿稱，交易所正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證，將堅持內外資
一致的原則，公平對待所有市場參與機構，在充分評估測算的基礎上完善相關收費機制，增強高
頻量化交易監管的針對性，後續將充分聽取市場機構意見建議，平穩有序推出。
　　瑞銀最新研究顯示，若特朗普當選總統，並實施對中國進口產品加徵６０％的關稅，在中國
不採取反制措施的前提下，將導致中國接下來一年的ＧＤＰ增長下降２﹒５個百分點，其中有一
半是來自出口減少，其餘則是源自消費和投資受到打擊。
　　美國、歐盟已實施對中國進口汽車加徵關稅，考慮跟進的國家除了加拿大還有英國。英國新
任商務大臣表示對中國電動汽車進口對行業影響的問題保持警惕，並會與行業討論下一步措施。
此外，歐盟委員會暗示，將調低德國車廠福士（Ｖｏｌｋｓｗａｇｅｎ，大眾）及ＢＭＷ（寶馬
）在中國生產、運往歐盟銷售的電動車臨時關稅稅率，會把他們定義為配合調查企業，使其額外
關稅率降低至２０﹒８％，而不是目前的３７﹒６％。
　　人民銀行今日進行２７００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２６８０億元，連
續三日大額放水共１０６９０億元。（ｅｙ）

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