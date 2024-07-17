《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３４％，資源股急挫

《經濟通通訊社１７日專訊》在經歷連日小幅上升後，滬綜指今早在資源股帶動下回落，滬

指半日跌０﹒３４％，報２９６６﹒２２點，深成指跌０﹒１９％，創業板指則升０﹒４４％。

兩市半日成交４２０７億元（人民幣．下同），較上日（１６日）同時段成交回升１２﹒５％。



＊有色股重挫＊



資源股今早領跌，其中有色板塊跌幅最大，中國鋁業（滬：６０１６００）瀉６﹒３％，洛

陽鉬業（滬：６０３９９３）挫５﹒９％，雲鋁股份（深：０００８０７）跌５﹒２％，神火股

份（深：０００９３３）跌５﹒１％，西部礦業（滬：６０１１６８）跌４﹒６％，北方銅業

（深：０００７３７）走低４﹒５％，江西銅業（滬：６００３６２）跌３﹒９％。

煤炭股同跌，甘肅能化（深：０００５５２）挫５﹒２％，新集能源（滬：６０１９１８）

跌４﹒９％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌３％，山西焦煤（深：０００９８３）跌

２﹒９％，昊華能源（滬：６０１１０１）跌２﹒８％。



＊英考慮徵稅，汽車股個別走＊



英國新任商務大臣表示對中國電動汽車進口對行業影響的問題保持警惕，並會與行業討論下

一步措施。車股個別走，賽力斯（滬：６０１１２７）跌１﹒８％，長安汽車

（深：０００６２５）跌１﹒４％，北汽藍谷（滬：６００７３３）走低１﹒１％，至於廣汽集

團（滬：６０１２３８）升１％，比亞迪（深：００２５９４）升０﹒４％。（ｅｙ）

