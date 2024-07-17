《Ａ股行情》滬指跌０﹒４５％中止四連升，保險白酒板塊穩盤



《經濟通通訊社１７日報道》在經歷連日小幅上升後，滬綜指今早在資源股帶動下回落，雖

然盤中保險股反彈、白酒股急漲，滬指仍維持跌幅至全日收市，收跌０﹒４５％，報

２９６２﹒８６點，結束四日連升，深成指跌０﹒４７％，創業板指則升０﹒０１％。兩市全日

成交６７５１億元（人民幣．下同），按日增加５﹒４％。

據《彭博》報道，美國政府計劃將對華晶片技術圍堵行動再度升級，並通知荷蘭、日本官員

，如果兩國不再收緊對華限制，並容許ＡＳＭＬ和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先

進半導體技術，美國便可能實施外國直接產品規則（ＦＤＰＲ）加強管制。

ＩＭＦ在周二發布的《世界經濟展望》報告中警告稱，許多主要經濟體的通脹降溫速度較預

期慢，為全球經濟增長帶來利率在「更長時間」維持高企的潛在風險。ＩＭＦ預期中國經濟增長

率由今年的５％減慢至明年的４﹒５％。瑞銀則警告，若特朗普當選總統，並實施對中國進口產

品加徵６０％的關稅，在中國不採取反制措施的前提下，中國接下來一年的ＧＤＰ增長可能要下

降２﹒５個百分點。



＊平保Ａ反彈近３％＊



保險股拉漲，平保（滬：６０１３１８）經歷發可轉債股價下跌後，今日反彈２﹒７％，中

國太保（滬：６０１６０１）升３﹒８％，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒９％，新華保

險（滬：６０１３３６）升１﹒６％。

政治會議期間白酒股同穩盤，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）漲５﹒２％，古井貢酒

（深：０００５９６）升３﹒８％，瀘州老窖（深：０００５６８）升２﹒９％，五糧液

（深：０００８５８）升２﹒６％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒７％。



＊資源股領跌，中鋁Ａ瀉７％＊



資源股今日領跌，其中有色板塊跌幅最大，中國鋁業（滬：６０１６００）瀉７﹒２％，洛

陽鉬業（滬：６０３９９３）挫６﹒７％，雲鋁股份（深：０００８０７）跌５﹒１％，神火股

份（深：０００９３３）跌４﹒８％，西部礦業（滬：６０１１６８）跌４﹒６％，江西銅業

（滬：６００３６２）跌３﹒７％。

煤炭股同跌，甘肅能化（深：０００５５２）挫７﹒３％，新集能源（滬：６０１９１８）

跌４％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌２﹒１％，中國神華（滬：６０１０８８）跌

１﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５０１﹒５８ ＋０﹒０９

上證綜合指數 ２９６２﹒８６ －０﹒４５ ３０５４﹒６９

上證Ａ股指數 ３１０５﹒９６ －０﹒４５

深證成份指數 ８８３５﹒１４ －０﹒４７ ３６９６﹒２７

深圳創業板指數 １６９６﹒４５ ＋０﹒０１

深證Ｂ股指數 １１３２﹒５９ ＋０﹒１７ ０﹒５４

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