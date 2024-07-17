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AH股新聞

17/07/2024 15:09

《Ａ股行情》滬指跌０﹒４５％中止四連升，保險白酒板塊穩盤

　
　　《經濟通通訊社１７日報道》在經歷連日小幅上升後，滬綜指今早在資源股帶動下回落，雖
然盤中保險股反彈、白酒股急漲，滬指仍維持跌幅至全日收市，收跌０﹒４５％，報
２９６２﹒８６點，結束四日連升，深成指跌０﹒４７％，創業板指則升０﹒０１％。兩市全日
成交６７５１億元（人民幣．下同），按日增加５﹒４％。
　　據《彭博》報道，美國政府計劃將對華晶片技術圍堵行動再度升級，並通知荷蘭、日本官員
，如果兩國不再收緊對華限制，並容許ＡＳＭＬ和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先
進半導體技術，美國便可能實施外國直接產品規則（ＦＤＰＲ）加強管制。
　　ＩＭＦ在周二發布的《世界經濟展望》報告中警告稱，許多主要經濟體的通脹降溫速度較預
期慢，為全球經濟增長帶來利率在「更長時間」維持高企的潛在風險。ＩＭＦ預期中國經濟增長
率由今年的５％減慢至明年的４﹒５％。瑞銀則警告，若特朗普當選總統，並實施對中國進口產
品加徵６０％的關稅，在中國不採取反制措施的前提下，中國接下來一年的ＧＤＰ增長可能要下
降２﹒５個百分點。
　
＊平保Ａ反彈近３％＊
　
　　保險股拉漲，平保（滬：６０１３１８）經歷發可轉債股價下跌後，今日反彈２﹒７％，中
國太保（滬：６０１６０１）升３﹒８％，中國人壽（滬：６０１６２８）升２﹒９％，新華保
險（滬：６０１３３６）升１﹒６％。
　　政治會議期間白酒股同穩盤，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）漲５﹒２％，古井貢酒
（深：０００５９６）升３﹒８％，瀘州老窖（深：０００５６８）升２﹒９％，五糧液
（深：０００８５８）升２﹒６％，貴州茅台（滬：６００５１９）升１﹒７％。
　
＊資源股領跌，中鋁Ａ瀉７％＊
　
　　資源股今日領跌，其中有色板塊跌幅最大，中國鋁業（滬：６０１６００）瀉７﹒２％，洛
陽鉬業（滬：６０３９９３）挫６﹒７％，雲鋁股份（深：０００８０７）跌５﹒１％，神火股
份（深：０００９３３）跌４﹒８％，西部礦業（滬：６０１１６８）跌４﹒６％，江西銅業
（滬：６００３６２）跌３﹒７％。
　　煤炭股同跌，甘肅能化（深：０００５５２）挫７﹒３％，新集能源（滬：６０１９１８）
跌４％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌２﹒１％，中國神華（滬：６０１０８８）跌
１﹒６％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５０１﹒５８　＋０﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９６２﹒８６　－０﹒４５　　　　３０５４﹒６９　　
　　上證Ａ股指數　　３１０５﹒９６　－０﹒４５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８８３５﹒１４　－０﹒４７　　　　３６９６﹒２７　　
　　深圳創業板指數　１６９６﹒４５　＋０﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３２﹒５９　＋０﹒１７　　　　　０﹒５４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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