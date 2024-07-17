財新：光大控股向港漂前線員工追回獎金涉千萬，香港後勤未受影響

《經濟通通訊社１７日專訊》據《彭博》昨日（１６日）報道，中國光大集團和中信金融資

產（０２７９９）旗下中國華融國際最近幾個月，要求香港的部分高管甚至前員工退還過往的部

分獎金，引發外界驚詫。內媒《財新》在今早的報道中亦證實了部分內容：光大集團旗下海外金

融業務旗艦光大控股（００１６５）要求部分香港員工退還部分獎金。

據《財新》引述有關人士指，在中國光大集團於２０２２－２０２４年接受中央巡視組進駐

檢查期間，光大控股有香港員工被要求退還部分已發放的項目獎金，甚至是超標餐費和酒店住宿

費用，另外有一些員工的遞延獎金則確定不再下發。

該人士透露，被要求退還的獎金和被要求放棄的遞延獎金數額介乎幾千元至上千萬元不等，

不過受波及的員工主要是項目前線人員，不涉及中後台，故被要求退還獎金的基本上是內地背景

的「港漂」，而一般擔任於中後台崗位的香港本地人沒聽聞受到影響。



＊分析憂損香港形象＊



報道引述一名金融行業分析師意見稱，光大控股等中資機構早年的一些項目，獎金不僅提早

發放，金額也過於「豪放」，導致有關項目虧損並拖累集團業績。不過對方也表示，撤銷並追討

已發獎金屬於違反契約的行為，這種做法一經擴散，恐怕會影響香港國際金融中心形象。

（ｅｙ）

