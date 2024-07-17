《汽車新勢力》理想汽車據報已成立實體組織，發力端到端自動駕駛

《經濟通通訊社１７日專訊》據《３６氪》報道，理想汽車（０２０１５）近期成立了「端

到端自動駕駛」的實體組織，整體有逾２００人，同時公司其他團隊也有成員靈活支援項目。

報道指，理想智能駕駛團隊主要分為算法研發、量產研發兩個大組，團隊約有８００人。端

到端的研發主力部署在算法研發組，下設感知算法、行為智能、認知智能等組，分別對應智駕系

統的感知能力、行走能力、認知世界能力。報道並提到，不久前理想公開了其端到端自動駕駛技

術方案，當中分為端到端模型、ＶＬＭ視覺語言模型、世界模型三部分。理想汽車暫未回應置評

請求。

理想汽車ＣＥＯ李想曾公開表示，到今年底或明年初，理想就會推出端到端＋ＶＬＭ的自動

駕駛方案，方案將由超１０００萬ｃｌｉｐｓ（視頻片段）訓練而成；理想還打算將參數達２２

億的視覺語言大模型搬上車。

此前蔚來汽車（０９８６６）已經率先做出組織變革，成立了專門負責端到端的大模型部門

。

至於甚麼是「端到端自動駕駛」，據內地一些汽車媒體解釋，當前主流的智能駕駛系統採用

模塊化模型處理感知、定位、預測、決策、控制等不同任務，依賴工程師編寫大量代碼制定行駛

規則。端到端自動駕駛則不再依賴編程來處理特定駕駛場景，而是將大模型與自動駕駛結合，通

過不斷學習和觀察大量數據信息，最終能夠像真人一樣做出駕駛決策。此外，端到端自動駕駛不

但降低對高精地圖、激光雷達以及人工的依賴，還能降低中間環節的成本。特斯拉ＣＥＯ馬斯克

曾表示，特斯拉全自動駕駛（ＦＳＤ）採用端到端技術後，只需用３０００行代碼，就能替代原

來的３０多萬行代碼。（ｓｌ）

