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AH股新聞

17/07/2024 14:09

《汽車新勢力》廣汽埃安首個海外工廠泰國竣工，年產能５萬輛

　　《經濟通通訊社１７日專訊》廣汽（０２２３８）（滬：６０１２３８）旗下新能源品牌埃
安的泰國智能工廠今日正式竣工。這是廣汽埃安第一個海外工廠，總投資２３億泰銖，分兩期建
設，設計年產能５萬輛，可實現第二代ＡＩＯＮ　Ｖ、ＡＩＯＮ　Ｙ　Ｐｌｕｓ、昊鉑ＨＴ等多
款廣汽埃安車型的共線生產。
　　廣汽集團董事長曾慶洪表示，去年泰國電動車銷量增長速度非常快，相信廣汽集團在泰國的
投資能夠實現雙贏。廣汽埃安將布局６８個國家和區域，歐洲、亞太、中東、非洲、中南美５個
核心市場，以及３個海外工廠，實現整車出口和本地化生產並行。
　
＊第二代ＡＩＯＮ　Ｖ全球同步下線＊
　
　　同日，廣汽埃安旗下首款全球戰略車型第二代ＡＩＯＮ　Ｖ（霸王龍）全球同步下線。第二
代ＡＩＯＮ　Ｖ採用嚴苛的歐洲標準打造，定位為「新硬派智駕ＳＵＶ」，因整體造型硬朗而被
稱為「純電霸王龍」。
　　第二代ＡＩＯＮ　Ｖ最長續航可達７５０公里，充電１５分鐘可補能３７０公里。智駕配置
方面，搭載了Ｏｒｉｎ－ｘ芯片、高線程激光雷達、５個毫米波雷達、１１個視覺相機，能提供
不依賴高精地圖的智駕輔助功能，並引入了自適應ＡＩ學習技術，能夠實時更新和優化行駛路徑
。（ｓｌ）

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