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AH股新聞

17/07/2024 13:20

【ＦＯＣＵＳ】奢侈品遇冷，「摳門」學興起

　　【ＦＯＣＵＳ】繼一眾二線奢侈品牌在中國市場半價求存後，再傳哀嚎的是瑞士名錶，歷峰
及斯沃琪兩大製錶巨頭在華銷售大跌約三成，就連以性價比著稱的優衣庫，亦慨嘆中國消費者要
求愈趨嚴格。生意難做，固然有樓市負財富效應、金融業響應共同富裕等因素，但更宏觀看，是
千禧年以來的財富高速增長不再，而社會文化亦從高調炫富轉為精打細算。
　
＊開雲、歷峰、斯沃琪折戟＊
　
　　從在廣東道排隊朝聖、埋單，到在天貓淘五折平貨，曾經讓中產一族趨之若鶩的
Ｂｕｒｂｅｒｒｙ、Ｖｅｒｓａｃｅ、Ｂａｌｅｎｃｉａｇａ、Ｇｕｃｃｉ等，在中國銷售遇冷
，已拖累奢侈品巨頭集團Ｋｅｒｉｎｇ、Ｃａｐｒｉ股價年初至今累挫逾兩成。最新閃現紅燈的
，是同樣大名鼎鼎的卡地亞母公司歷峰集團，以及歐米茄母公司斯沃琪集團。
　　周二（１６日）公布最新數據顯示，歷峰二季度大中華區（內地及港澳）銷量下跌２７％，
斯沃琪集團上半年中國銷量大挫３０％，雙雙顯示當地消費者信心低迷。即使是平價如優衣庫，
母公司迅銷截至５月底的三個月淨利按年飆升３７％，但內地、港台市場收入以當地貨幣計卻下
降。
　
＊平均財富增長率大幅放緩＊
　
　　除了頭部頂級品牌不動如山，二線奢侈品、平民品牌全線遇冷，折射消費者對價格更加敏感
，背後或是面對房地產持續低迷、就業形勢嚴峻、金融業降薪╱返還獎金潮等逆風的自保。若將
時間線拉長，邏輯或更清晰。瑞銀近日發布的「２０２４全球財富報告」就顯示，自２０１０年
至今，中國平均財富增長複合年增率，已從２０００年至２０１０年的１９％，大幅放緩至８％

　　即使報告顯示，內地的百萬（美元）富翁數仍以６０１萬僅次美國的２１９５萬人，位居全
球第二
，但就預計未來５年內地百萬富翁人數僅將增長８％，遠落後於日本（２８％）、印度（２２％
）、美國（１６％）等。
　
＊待三中果斷措施提振信心＊
　
　　富人因經濟不確定性上升，對炫富愈來愈謹慎，諮詢公司貝恩將此稱為「奢侈品恥辱
（Ｌｕｘｕｒｙ　ｓｈａｍｅ）」心態。此外，擁抱「多巴胺經濟（借購物帶來即時滿足）」的
Ｚ世代，愈來愈多轉化為報復性儲蓄、特種兵旅遊，　更甚者，年輕人並衍生出「摳門經濟學」
，包括吃飯必須團購，外賣必領紅包，購物、旅行一定要「薅羊毛」等，都旨在減少不必要的支
出。
　　由此，中國二季度零售增速續跑輸ＧＤＰ，消費全球佔比（約１３％）亦遠不及製造業全球
佔比（約３１％），全球供需如何平衡，一邊係於國際貿易衝突升級，一邊係於內地消費者重拾
動物精神，且看三中全會有何果斷措施提振信心。

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