騰訊遊戲防未成年人暑假沉迷打機，升級人臉識別推「防代過系統」

《經濟通通訊社１７日專訊》騰訊（００７００）旗下騰訊遊戲宣布開展「２０２４暑期未

成年人保護專項行動」，重點針對未成年人冒用家長等成年人帳號問題升級人臉識別策略，並新

增家長防騙小課堂和專線服務，打擊租號黑色產業鏈，同時將推出運動賽事及產品，鼓勵家長與

孩子放下手機一起運動，共度快樂暑假。

在人臉識別策略方面，騰訊遊戲宣布啟動「暑期人臉巡航」，擴大人臉識別巡航範圍，加大

遊戲登錄、充值等環節的人臉識別力度，並引入「防代過人臉巡查」系統，加強「充值提醒」，

當疑似未成年人帳號觸發人臉識別後，系統將直接提醒該帳號正在進行充值行為和具體金額，避

免家長在不知情的情況下幫孩子代過人臉進行充值；同時，新增「充值意願認證」功能，對高度

疑似未成年人帳號觸發人臉識別後，除文字提醒遊戲充值金額、語音強調遊戲充值行為外，還需

要用戶朗讀確認本人充值意願。

「家長防騙小課堂」則是通過分享案例，幫助家長拆解孩子偷玩手機、偷用密碼、騙過人臉

的情況，為家長提供實用的參考和指導，有效規避類似問題的發生。「打擊租號」措施包括全新

上線人臉識別「炸彈鎖」，當用戶觸發人臉識別「炸彈鎖」後，必須在倒計時內，在同一設備上

完成人臉識別，否則該帳號將被系統判定為疑似未成年人納入管控並處罰封禁一段時間。

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