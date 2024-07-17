《神州債市》內媒：金融管理部門調研地方法人銀行債券投資變化

《經濟通通訊社１７日專訊》據《２１世紀經濟報道》引述多個省份的地方法人銀行相關人

士報道，近期收到金融管理部門有關債券投資的調研，並要求在規定時間內給予反饋，而反饋的

數據節點分別為２０２３年６月末、２０２３年末、２０２４年６月末。其中浙江一家農商行相

關人士透露，反饋內容包括自營資金債券投資情況，具體為債券餘額、債券投資槓桿率、債券結

構、債券投資收益等。



＊需反饋人行提示債市風險後、預告借入國債後的債券投資變化＊



記者獲得的某省份的相關材料顯示，調研機構範圍為有再貸款餘額的地方法人銀行，機構需

在調研報告中反饋在人行４月２３日提示債券市場風險後，以及７月１日宣布開展國債借入操作

後，債券投資行為有何變化，包括債券持有量、交易量以及對債券市場等待預期有何變化等。調

研主要內容則包括資產負債結構、成本收益和再貸款運用等總體情況，其中重點分析存貸款和債

券投資餘額、期限結構、存貸款利率和債券投資收益率等的變化情況；債券投資餘額上升的原因

，債券投資的主要考慮、決策機制，尤其是中長期（５年以上）債券投資情況等。



＊傳中小銀行單日融出或融入資金禁超上季末一級資本的七成＊



此外，《財聯社》還提到，在近期的監管通報中，部分中小銀行因回購槓桿率超出或逼近相

關監管文件提及的監管警戒值而被點名；部分省份新增降槓桿的要求，單日融出或融入資金規模

不得超過上季度末一級資本的７０％。

稍早《彭博》引述知情人士報道稱，人民銀行的至少三個省（浙江、江蘇、吉林）的地方分

行正進行新一輪調研，摸底更多轄內商業銀行的債券投資情況，包括債券投資餘額、槓桿率、持

有債券結構等，以評估人行賣出國債操作可能帶來的潛在市場影響，並為採取進一步防風險舉措

做好相關準備。

人行早前確認已與幾家主要金融機構簽訂債券借入協議，相關金融機構可供出借的中長期國

債有數千億元人民幣，人行將採用無固定期限、信用方式借入國債，並將視債券市場運行情況，

持續借入並賣出國債。（ｓｌ）

