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AH股新聞

18/07/2024 13:17

《駐滬專電》上海政府參事籲承接Ｔａｙｌｏｒ　Ｓｗｉｆｔ演唱會

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海市政府參事近期正開展一項關於「商
演旅遊」的調研，希望通過繁榮演出市場，帶動城市消費、塑造城市形象。
　　調研顯示，上海雖然舉辦了不少大型商演活動，但多是一些港台歌手，缺乏重量級的、具有
國際影響力的演藝明星。如當前全球最受歡迎的商業巡演－－泰勒．斯威夫特（Ｔａｙｌｏｒ　
Ｓｗｉｆｔ）巡回演唱會，迄今已帶動消費超過５０億美元，儼然成為「行走的ＧＤＰ」。參事
建議結合上海自身特色優勢，對標國際頂級商演，為國際國內遊客提供高質量、多元化的演藝產
品。
　　國際頂級商演落地上海，涉及審批、簽證、報關、稅收、場館、交通、安全配套服務等各個
方面，參事建議，要協調解決頂級商演受限多、速度慢、落地難的問題，特別是在相關演職人員
和演出器材的簽證、報關，以及入境觀演遊客落地簽甚至免簽等方面，要爭取上海先行先試，有
切實可操作的配套政策和措施。
　　另外，調研還發現，實名制購票規定和「人證票」三合一查驗，對境外遊客構成了較大壁壘
。一方面，很多境外人士覺得涉及個人隱私，不願實名購票；另一方面，世界其他城市都沒有實
名購票的做法，他們對此很不理解。
　　因此，參事建議，取消實名制購票規定，提升市民遊客購票便捷度。如一定要實行實名制，
或可針對境外人士採取折中辦法，以購票支付帳戶、銀行卡等作為身份識別的依據。

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