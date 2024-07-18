《神州基金》公募基金二季度選股強調「業績為王」

《經濟通通訊社１８日專訊》公募基金２０２４年二季報進入密集披露期，多位基金經理的

投資動向也逐漸明確。整體來看，基金經理對持倉結構進行了較大調整，更加看重上市公司的業

績情況。

多隻基金的港股配置比例有所提升。以百億級基金經理傅鵬博管理的睿遠成長價值混合為例

，截至二季度末，該基金通過港股通投資的港股公允價值為４４﹒１５億元人民幣，佔期末基金

資產淨值比例為２３﹒６３％，較一季度末的２０﹒１１％提升３﹒５２個百分點。

傅鵬博表示，二季度基金對機械設備、電力設備和能源行業個股增持較多，對電信運營商作

了減持但變化幅度有限，其餘重點公司持倉情況幾乎不變。該基金減持了基本面有壓力、估值和

增長不太匹配的公司。

同樣加碼港股的還有趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有混合基金，截至二季度末，通過港股

通交易機制投資的港股公允價值為５１﹒８億元人民幣，占期末基金資產淨值比例為

４３﹒４８％，一季度末該比例為３９﹒３７％。

展望後市，基金經理普遍較為樂觀。東吳移動互聯混合基金經理劉元海表示，Ａ股可能處在

歷史相對底部區域，中長期投資價值有望比較明顯。對下半年Ａ股市場行情相對比較樂觀，重點

關注科技和紅利資產的投資機會。（ｌｃ）

