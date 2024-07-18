《神州頭條》財經報章頭版摘要：政策紅利釋放，併購重組活躍度升

《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



為世界提供更多啟迪和機遇

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共二十屆三中全會召開，世界矚望中國進一步全面深化改革、推進中國式現代化給各國共同發

展和人類文明進步帶來更多機遇，為建設和平、穩定、繁榮、更加美好的世界提供更多啟迪。



從１５７５份上市公司成績單看經濟活力潛力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

目前，１５７５家Ａ股上市公司２０２４年上半年業績預告強制性披露收官，盤點這些業績「成

績單」，有的公司面臨困難和挑戰，有的公司遭遇成長的煩惱，但更有一批公司讓人眼前一亮。



政策紅利持續釋放，併購重組活躍度提升

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，Ａ股市場併購重組不斷迎來新進展。業內人士預期，隨著政策紅利不斷釋放，市場生態持

續優化，更多高質量併購重組案例將落地，Ａ股市場併購重組或進入「活躍期」。





《上海證券報》



為世界提供更多啟迪和機遇

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中共二十屆三中全會召開，世界矚望中國進一步全面深化改革、推進中國式現代化給各國共同發

展和人類文明進步帶來更多機遇，為建設和平、穩定、繁榮、更加美好的世界提供更多啟迪。



如何看待當前物價態勢，ＰＰＩ何時轉正？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當前物價運行態勢怎麼看，ＰＰＩ同比何時轉正？隨著經濟持續恢復，市場供需關係改善，物價

水平能否持續溫和回升？受訪專家認為，當前物價總體穩定，數據出現溫和改善。下半年，在豬

肉價格和服務價格支撐下，ＣＰＩ同比中樞或小幅回升；ＰＰＩ同比將繼續回升，有望在四季度

轉正。



中證監受理國都證券變更股東申請事項

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

浙商證券「入主」國都證券再迎新進展。７月１６日，中國證監會正式受理國都證券變更股東申

請事項。此前，浙商證券從國都證券８名股東手中受讓共計３４﹒２５％的國都證券股權，成為

該券商第一大股東。





《證券時報》



《習近平著作選讀》第一卷、第二卷繁體版在香港書展首發

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《習近平著作選讀》第一卷、第二卷繁體版和《習近平關於中國式現代化論述摘編》繁體版，近

日由聯合出版集團出版發行。７月１７日，香港書展開展首日舉辦了新書發布會暨出版座談會。



一雙「科技眸」，如何讓黑夜如白晝

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

大華股份攝像頭夜視王２﹒０在室外完全無光的環境下，所拍攝的畫面和白天幾無二致，色彩還

原度和畫面都有極高的完整性和清晰度，打破了夜幕的束縛。



二季度就業持續改善，青年失業率穩步下降

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月１７日，國家統計局發布的不包含在校學生最新失業率數據顯示，進入二季度，多個就業指

標持續改善。（ｌｃ）

