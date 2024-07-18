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AH股新聞

18/07/2024 17:00

《鍾之日記》重磅會議閉幕，農夫山泉復甜

　　《鍾之日記》７月１８日，香港天氣：雷雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　靜待三中全會閉幕釋放政策訊號，恒指先低開８６點，報１７６５３，但隨著Ａ股午後Ａ股
跌轉升，帶動恒指曾升１２４點，見１７８６４點為全日高喂，不過尾市動力不足，恒指終升
３９點或０﹒２％，收報１７７７８點。
　
＊ＥＴＦ又穩盤，滬指走政治市＊
　
　　三中全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，期待
明日官方解讀。滬深股市早市低開，半導體、ＡＩ等板塊重挫，惟午後軍工、電信、石油等板塊
集體拉漲，多隻追蹤滬深３００指數的ＥＴＦ成交繼續放量，帶動滬綜指午後逆轉升，並在接近
全日最高位收市，滬指收升０﹒４８％，報２９７７﹒１３點，深成指升０﹒５％，創業板指漲
１﹒２５％。兩市全日成交６７２３億元人民幣，與上日表現相若。
　
＊消委會評級改五星，農夫山泉揚６％＊
　　
　　內地飲用水行業龍頭農夫山泉（０９６３３）日前向香港消委會發律師信，指其檢測報告對
旗下瓶裝水作不客觀評價，要求道歉及澄清。消委會今早發聲明表示「抱歉」，並將農夫山泉產
品樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」，對其整體表現由４﹒５星調整至５星。
　　事件引香港及內地網民熱議，有人指消委會「跪低」、「評分可以商量，仲要你黎做乜？」
，網民擔心如此做法影響機構公信力。有議員表示，消委會的決定相信是向相關公司了解更多資
料及背景後作出修正，不認為消委會是「跪低」。內地社交平台上也有討論聲音，正反意見皆有
，有人認為農夫山泉「本來就沒問題，誰在炒作」、並稱「支持農夫山泉討回一個公道」。另有
網民表示：「萬萬沒想到是飲用天然水，這我就有點不敢喝啦」，又表示「引用國際標準卻要被
人按頭認錯，是非曲直看完詳細報道的人心裏自然明白」。
　　農夫山泉最新回應就指，已收悉消委會就測試樣本結果的澄清，結果充分顯示公司產品全面
符合相關標準，可以安全飲用。農夫山泉又表示將持續為香港市場提供安全、優質的產品和服務

　　農夫山泉股價今日高開高走，全日漲近６﹒５％。
　
＊ＡＩ模型要安全，ＢＡＴ齊齊跌＊
　
　　英國《金融時報》報道，中國政府將對科技公司的ＡＩ大模型實施強制審查，以確保系統「
體現社會主義核心價值觀」。報道稱，網信辦已要求字節跳動、阿里巴巴（０９９８８）、月之
暗面和０１﹒ＡＩ等大型科技公司和人工智能初創公司，參與政府對人工智能模型的強制性審查
。這項審查包括批量測試大語言模型對一系列問題的回答，其中涉及政治敏感性問題。
　　有關科企股價下行，百度（０９８８８）跌２﹒４％，商湯（０００２０）跌２﹒２％，阿
里、騰訊（００７００）齊跌０﹒７％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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