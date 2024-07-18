《鍾之日記》重磅會議閉幕，農夫山泉復甜

《鍾之日記》７月１８日，香港天氣：雷雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



靜待三中全會閉幕釋放政策訊號，恒指先低開８６點，報１７６５３，但隨著Ａ股午後Ａ股

跌轉升，帶動恒指曾升１２４點，見１７８６４點為全日高喂，不過尾市動力不足，恒指終升

３９點或０﹒２％，收報１７７７８點。



＊ＥＴＦ又穩盤，滬指走政治市＊



三中全會審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，期待

明日官方解讀。滬深股市早市低開，半導體、ＡＩ等板塊重挫，惟午後軍工、電信、石油等板塊

集體拉漲，多隻追蹤滬深３００指數的ＥＴＦ成交繼續放量，帶動滬綜指午後逆轉升，並在接近

全日最高位收市，滬指收升０﹒４８％，報２９７７﹒１３點，深成指升０﹒５％，創業板指漲

１﹒２５％。兩市全日成交６７２３億元人民幣，與上日表現相若。



＊消委會評級改五星，農夫山泉揚６％＊



內地飲用水行業龍頭農夫山泉（０９６３３）日前向香港消委會發律師信，指其檢測報告對

旗下瓶裝水作不客觀評價，要求道歉及澄清。消委會今早發聲明表示「抱歉」，並將農夫山泉產

品樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」，對其整體表現由４﹒５星調整至５星。

事件引香港及內地網民熱議，有人指消委會「跪低」、「評分可以商量，仲要你黎做乜？」

，網民擔心如此做法影響機構公信力。有議員表示，消委會的決定相信是向相關公司了解更多資

料及背景後作出修正，不認為消委會是「跪低」。內地社交平台上也有討論聲音，正反意見皆有

，有人認為農夫山泉「本來就沒問題，誰在炒作」、並稱「支持農夫山泉討回一個公道」。另有

網民表示：「萬萬沒想到是飲用天然水，這我就有點不敢喝啦」，又表示「引用國際標準卻要被

人按頭認錯，是非曲直看完詳細報道的人心裏自然明白」。

農夫山泉最新回應就指，已收悉消委會就測試樣本結果的澄清，結果充分顯示公司產品全面

符合相關標準，可以安全飲用。農夫山泉又表示將持續為香港市場提供安全、優質的產品和服務

。

農夫山泉股價今日高開高走，全日漲近６﹒５％。



＊ＡＩ模型要安全，ＢＡＴ齊齊跌＊



英國《金融時報》報道，中國政府將對科技公司的ＡＩ大模型實施強制審查，以確保系統「

體現社會主義核心價值觀」。報道稱，網信辦已要求字節跳動、阿里巴巴（０９９８８）、月之

暗面和０１﹒ＡＩ等大型科技公司和人工智能初創公司，參與政府對人工智能模型的強制性審查

。這項審查包括批量測試大語言模型對一系列問題的回答，其中涉及政治敏感性問題。

有關科企股價下行，百度（０９８８８）跌２﹒４％，商湯（０００２０）跌２﹒２％，阿

里、騰訊（００７００）齊跌０﹒７％。



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