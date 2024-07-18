  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

18/07/2024 08:55

《神州債市》人行再調研城農商行債券投資，關注中長期債券風險

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行在今年３月專門調研農商行參與債市情況後，近日再
次對部分城商行、農商行的債市持倉與久期情況開展調研，調研範圍是截至今年６月末時仍有再
貸款餘額的地方法人銀行。
　　據內地媒體報道，浙江、福建、北京等省市的部分城商行、農商行已收到人行的調研通知，
相關銀行需提交截至２０２４年６月底的最新數據，內容包括債券投資餘額上升的原因，債券投
資的主要考慮、決策機制，特別是中長期（５年以上）債券投資情況。
　　調研還涵蓋銀行淨息差與流動性水平、對於期限錯配和針對久期風險的風控手段、銀行債券
投資對資產負債管理和當地貸款投放的影響等。
　　另外，在此次調研中，人行還特別關注４月２３日提示債市風險之後，以及７月１日宣布開
展國債借入操作之後，地方法人銀行的債券投資行為有何變化以及債市預期有何變化。
　　業內人士指出，人行此次調研意在「敲打」銀行的債券投資行為，同時拉升長期債券收益率
水平。
　　在最近一輪債券牛市中，城商行、農商行提供了不小的多頭力量。特別是在貸款需求整體疲
軟的背景下，經營規模相對更小的城農商行面臨資金配置難題，最後只能去買債券。這就導致今
年長期債券價格一路走高，１０年期國債收益率震蕩下行至２﹒２５％附近，３０年期國債收益
率已低於２﹒５％。
　　有接近人行的人士擔心，農商行原本風險就比較高，若超配中長期國債出現大額虧損將會衝
擊資本底線，利率風險和信用風險也會相互交織放大。（ｌｃ）

【你點睇】9歲泳手一度被拒參賽，議員指泳總執委會長兼任上訴委會長欠公正► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從法國到美國的左右難題

17/07/2024 15:13

大國博弈

高息定存 | 大新上調3個月定存息至最高4.1厘

16/07/2024 16:52

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金