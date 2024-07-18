《神州債市》人行再調研城農商行債券投資，關注中長期債券風險

《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行在今年３月專門調研農商行參與債市情況後，近日再

次對部分城商行、農商行的債市持倉與久期情況開展調研，調研範圍是截至今年６月末時仍有再

貸款餘額的地方法人銀行。

據內地媒體報道，浙江、福建、北京等省市的部分城商行、農商行已收到人行的調研通知，

相關銀行需提交截至２０２４年６月底的最新數據，內容包括債券投資餘額上升的原因，債券投

資的主要考慮、決策機制，特別是中長期（５年以上）債券投資情況。

調研還涵蓋銀行淨息差與流動性水平、對於期限錯配和針對久期風險的風控手段、銀行債券

投資對資產負債管理和當地貸款投放的影響等。

另外，在此次調研中，人行還特別關注４月２３日提示債市風險之後，以及７月１日宣布開

展國債借入操作之後，地方法人銀行的債券投資行為有何變化以及債市預期有何變化。

業內人士指出，人行此次調研意在「敲打」銀行的債券投資行為，同時拉升長期債券收益率

水平。

在最近一輪債券牛市中，城商行、農商行提供了不小的多頭力量。特別是在貸款需求整體疲

軟的背景下，經營規模相對更小的城農商行面臨資金配置難題，最後只能去買債券。這就導致今

年長期債券價格一路走高，１０年期國債收益率震蕩下行至２﹒２５％附近，３０年期國債收益

率已低於２﹒５％。

有接近人行的人士擔心，農商行原本風險就比較高，若超配中長期國債出現大額虧損將會衝

擊資本底線，利率風險和信用風險也會相互交織放大。（ｌｃ）

