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AH股新聞

18/07/2024 09:46

淡馬錫吳亦兵：中國市場下跌主因是財富效應縮水，關注名義ＧＤＰ

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新加坡國有投資公司淡馬錫中國區主席吳亦兵日前在接受《財
新網》專訪時表示，過去一年ＭＳＣＩ中國指數中權重前３０企業的加權盈利增速為３０％，賣
方預期在２０２４年還能達到２１％，盈利水平不錯。當前中國市場下跌相當部分來自估值的下
跌，其原因包括地緣政治、信心不足等，還有一個很大的原因是財富效應縮水，「錢是跟著錢走
的，哪能賺錢就往哪流。」
　　他又指，當前不只是外資信心不足，中國的市場參與者信心也不足。舉例來說，政策允許險
資資金進行股票類資產配置的比例為４５％，但是實際配置比例只有百分之十幾。
　
＊投資者關注中國名義ＧＤＰ及需求端政策＊
　
　　那麼扭轉資本流及信心的宏觀催化因素是什麼？吳亦兵稱，首先要提高中國名義ＧＤＰ－－
不是實際ＧＤＰ，也就是平減指數是多少。舉例來說，２０２３年中國實際ＧＤＰ為５﹒２％，
但名義ＧＤＰ是３﹒６９％，平減指數是－１﹒４３。疫情前的２０１９年，實際ＧＤＰ是
５﹒８％，但是平減指數是＋３﹒４２，所以名義ＧＤＰ高達９﹒６％。
　　他表示，大部分投資者都在關心名義ＧＤＰ，因為大家發的錢是名義的，企業的盈利也是名
義的。實際ＧＤＰ只是反映長期的趨勢，是經濟學家看的，投資者相對不那麼關注。
　　　其次，要看需求端政策。一是政策怎樣從供給端轉到需求端。中國經濟政策傳統上是關注
供給端，較典型的一個措施就是出口退稅。他說：「中國企業的製造能力如今不需要幫忙，為什
麼還要出口退稅？可以把那一萬億人幣拿過來用於需求端。」
　　二是房地產政策。城市居民資產負債表中最大的一項就是房子，房子在漲價，起碼有一個壓
艙石，大家預期就會更好。如今大家不願意花錢，是對於財富效應的預期降低了。
　　吳亦兵又表示，雖然觀察到中央政策已經開始往需求端轉型，但仍然較謹慎，比如在發放消
費券還是比較猶豫。現在的需求端政策包括家電下鄉、以舊換新。但這些消費多是一次性的，錢
花了一次後乘數效應就沒了。
　　另外，他又強調，今年在財政政策上開源的重要性大於節流。（ｌｃ）

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