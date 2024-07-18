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AH股新聞

18/07/2024 08:32

【大國博弈】ＷＴＯ指中國產業補貼政策不透明，易惹產能過剩爭議

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據外電消息，世界貿易組織（ＷＴＯ）在周三（１７日）發表
的對中國檢討報告中指出，北京當局產業補貼政策的透明度不足，像是對電動汽車、鋼鋁等產業
的扶持，可能導致部分行業出現產能過剩爭議。
　　ＷＴＯ指出，作為全球第二大經濟體的中國，在２０２１至２０２４年審查期間對各行業提
供了財政補貼和其他激勵措施，但北京沒有提供足夠的資訊，讓ＷＴＯ能清楚了解這些扶持措施
。ＷＴＯ還特別指出，他們無法確定中國政府用公共資源對關鍵行業進行入股投資的規模。
　　這份１７３頁的評估報告是對中國貿易政策審核的一部分，ＷＴＯ每隔幾年都會對其１６６
個會員進行這樣的審核。
　
＊美：中國掠奪性工業政策損他國利益＊
　
　　美國常駐世貿組織副代表Ｄａｖｉｄ　Ｂｉｓｂｅｅ表示，中國對國際貿易體系帶來的挑戰
正在日益加劇，他指摘中國「掠奪性」工業做法損害了其他國家的利益。Ｄａｖｉｄ　
Ｂｉｓｂｅｅ稱，「中國加倍推行其國家主導的非市場經濟方式，損害了美國和其他國家的工人
和企業，包括新興和發展中經濟體。」
　　中方則表示，一直有遵守世貿規則和２００１年加入世貿時的承諾，以市場原則運作，沒有
違規補貼電動車行業，期望討論產業補貼時更清晰界定可以介入的程度。（ｒｙ）

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