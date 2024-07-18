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AH股新聞

18/07/2024 17:31

《車企血戰》據報蔚來汽車將減補貼力度，小鵬理想預期售價穩定

　　《經濟通通訊社１８日專訊》近日內地合資車廠相繼提價，「退出車企減價戰」引發關注，
而據內媒《澎湃新聞》指，內地新勢力品牌車企旗下電動車售價亦見穩定跡象，不過有行業人士
認為只是暫時性。
　　近日網傳蔚來汽車（０９８６６）將自下周起漲價，其中ＥＴ５╱５Ｔ漲價３０００元（人
民幣．下同），ＥＳ６╱ＥＣ６漲價５０００元。報道引述上海一家蔚來門店銷售人員表示，網
傳漲價實為優惠退坡，一個周期的補貼活動結束，下周期補貼力度可能會有下調；小鵬汽車
（０９８６８）銷售人員對報道表示，小鵬下個月將會推出一款更便宜的新車，預期售價在１５
萬元以下，但這不會影響在售車型的價格，又強調小鵬年初整體價格降過一大波，現在穩定下來
了；至於理想汽車（０２０１５）銷售人員則表示，目前理想有１２０天的保價政策，後續價格
不會有特別大的調整。
　　不過有合資品牌經銷商向內媒表示，在經歷了６月的銷售衝量後，主機廠和經銷商都進入了
季節性的休整期，加上工廠放高溫假、減產清庫存等因素，收縮優惠力度是正常現象，單不代表
走出了價格戰的周期。有專家指出，目前中國汽車市場中的車企還有一百多家，未來要精簡到
２０至３０家，價格戰作為一種重要的競爭手段並不會停止。（ｅｙ）

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