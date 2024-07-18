《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒４％，半導體板塊地震創業板跌近１％

《經濟通通訊社１８日專訊》三中全會今日閉幕，關注今日發布的會議文件，滬深股市先行

低開，滬綜指低開０﹒４％，報２９５１﹒１４點，美國圍堵中國晶片技術升級，全球半導體板

塊重創，半導體板塊今早顯著低開，拖累深成指低開０﹒８４％，創業板指及科創５０指數分別

低開０﹒９５％及０﹒９９％。

外媒周三（１７日）報道，美國政府通知荷蘭、日本官員，如果兩國不再收緊對華限制，並

容許ＡＳＭＬ和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先進半導體技術，例如對中國客戶提

供保養維修服務，美國便可能實施外國直接產品規則（ＦＤＰＲ）加強管制。美國費城半導體指

數創４年來最大跌幅，東京電子昨日在日股價大跌７﹒５％，ＡＳＭＬ在歐股更挫１０﹒９％。

世界貿易組織（ＷＴＯ）發表對中國檢討報告，指北京當局產業補貼政策的透明度不足，像

是對電動汽車、鋼鋁等產業的扶持，可能導致部分行業出現產能過剩爭議。中國回應指，對於發

展中國家實現經濟現代化和提高生活水平而言，產業補貼是重要的政策工具；中方又指出，

ＷＴＯ的討論不應觸及成員國的經濟制度和發展模式。

人民銀行結束大額投放模式，今日進行４９０億元人民幣７天期逆回購，惟仍淨投放４７０

億元人民幣。

另外，英國《金融時報》報道，中國政府將對內地科技公司的ＡＩ大模型實施強制審查，以

確保系統「體現社會主義核心價值觀」。（ｅｙ）



