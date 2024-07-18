  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

18/07/2024 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１２％，靜候三中全會閉幕

　　《經濟通通訊社１８日專訊》三中全會今日閉幕，關注會議會否釋出提振經濟訊號，而據官
方發布的採訪通知，中共中央將於明日上午１０點舉行新聞發布會，介紹和解讀三中全會精神。
　　滬深股市今早在半導體、通訊、ＡＩ等板塊拖累下見跌，滬綜指半日軟０﹒１２％，報
２９５９﹒２５點，深成指跌０﹒２４％，創業板指則逆市升０﹒５６％。
　　兩市半日成交４１１４億元人民幣，較上日（１７日）同時段成交跌２﹒２％。
　
＊半導體板塊跟隨全球跌＊
　
　　美國政府有意實施最嚴厲的貿易限制，阻止中國取得日本及荷蘭的先進半導體技術，市場憂
慮中美晶片戰即將升級。滬深半導體股跟隨全球同業集體下挫，南芯科技（滬：６８８４８４）
瀉５﹒９％，希荻微（滬：６８８１７３）跌５﹒７％，光莆股份（深：３００６３２）跌
５﹒６％，芯海科技（滬：６８８５９５）跌５﹒５％，大為股份（深：００２２１３）跌
５﹒４％，聚辰股份（滬：６８８１２３）跌５﹒２％，必易微（滬：６８８０４５）跌５％。
　　英國《金融時報》報道，中國政府將對內地科技公司的ＡＩ大模型實施強制審查，以確保系
統「體現社會主義核心價值觀」。經營ＡＩ大模型的科大訊飛（深：００２２３０）股價現跌
２﹒２％，報３８﹒０５元人民幣。Ａ股ＡＩＧＣ概念亦告急跌，嶺南股份
（深：００２７１７）跌８﹒１％，因賽集團（深：３００７８１）瀉７﹒３％，中文在線
（深：３００３６４）跌５％，海天瑞聲（滬：６８８７８７）跌５％，當虹科技
（滬：６８８０３９）挫４﹒３％，果麥文化（深：３０１０５２）跌４％。（ｅｙ）

【你點睇】特朗普遇刺案，你認為事件對年底美國大選起多大影響？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從法國到美國的左右難題

17/07/2024 15:13

大國博弈

高息定存 | 大新上調3個月定存息至最高4.1厘

16/07/2024 16:52

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金