《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１２％，靜候三中全會閉幕

《經濟通通訊社１８日專訊》三中全會今日閉幕，關注會議會否釋出提振經濟訊號，而據官

方發布的採訪通知，中共中央將於明日上午１０點舉行新聞發布會，介紹和解讀三中全會精神。

滬深股市今早在半導體、通訊、ＡＩ等板塊拖累下見跌，滬綜指半日軟０﹒１２％，報

２９５９﹒２５點，深成指跌０﹒２４％，創業板指則逆市升０﹒５６％。

兩市半日成交４１１４億元人民幣，較上日（１７日）同時段成交跌２﹒２％。



＊半導體板塊跟隨全球跌＊



美國政府有意實施最嚴厲的貿易限制，阻止中國取得日本及荷蘭的先進半導體技術，市場憂

慮中美晶片戰即將升級。滬深半導體股跟隨全球同業集體下挫，南芯科技（滬：６８８４８４）

瀉５﹒９％，希荻微（滬：６８８１７３）跌５﹒７％，光莆股份（深：３００６３２）跌

５﹒６％，芯海科技（滬：６８８５９５）跌５﹒５％，大為股份（深：００２２１３）跌

５﹒４％，聚辰股份（滬：６８８１２３）跌５﹒２％，必易微（滬：６８８０４５）跌５％。

英國《金融時報》報道，中國政府將對內地科技公司的ＡＩ大模型實施強制審查，以確保系

統「體現社會主義核心價值觀」。經營ＡＩ大模型的科大訊飛（深：００２２３０）股價現跌

２﹒２％，報３８﹒０５元人民幣。Ａ股ＡＩＧＣ概念亦告急跌，嶺南股份

（深：００２７１７）跌８﹒１％，因賽集團（深：３００７８１）瀉７﹒３％，中文在線

（深：３００３６４）跌５％，海天瑞聲（滬：６８８７８７）跌５％，當虹科技

（滬：６８８０３９）挫４﹒３％，果麥文化（深：３０１０５２）跌４％。（ｅｙ）

