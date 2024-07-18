《Ａ股行情》滬指午後逆轉收升０﹒５％，中央明解讀三中全會精神

《經濟通通訊社１８日報道》三中全會即將閉幕，關注會議文件及明日官方解讀，滬深股市

早市低開，半導體、ＡＩ等板塊重挫，惟午後軍工、電信、石油等板塊集體拉漲，多隻追蹤滬深

３００指數的ＥＴＦ成交繼續放量，帶動滬綜指午後逆轉升，並在接近全日最高位收市，滬指收

升０﹒４８％，報２９７７﹒１３點，深成指升０﹒５％，創業板指漲１﹒２５％。

兩市全日成交６７２３億元人民幣，與上日表現相若。

按照過往慣例，中共將在三中全會閉幕後公布一份文件，簡單提及這幾天會議所討論事項，

幾天後再發布一份更為詳盡的報告。外界分析，今屆三中全會政策可能圍繞科技驅動「高質量發

展」和「中國式現代化」來展開，亦有人認為會議將提出財稅改革、戶籍制度改革，或者提振經

濟發展等，但普遍認為不存在重大政策轉向。



＊半導體板塊跌，股民反炒光刻機＊



外媒周三（１７日）報道，美國政府通知荷蘭、日本官員，如果兩國不再收緊對華限制，並

容許ＡＳＭＬ和東京電子之類的半導體企業繼續向中國提供先進半導體技術，例如對中國客戶提

供保養維修服務，美國便可能實施外國直接產品規則（ＦＤＰＲ）加強管制。美國費城半導體指

數創４年來最大跌幅，東京電子昨日在日股價大跌７﹒５％，ＡＳＭＬ在歐股更挫１０﹒９％。

半導體板塊下跌，匯成股份（滬：６８８４０３）挫５﹒２％，光莆股份

（深：３００６３２）跌３﹒６％，路維光電（滬：６８８４０１）跌３﹒４％，滬硅產業

（滬：６８８１２６）跌３﹒２％，希荻微（滬：６８８１７３）跌３﹒１％，芯海科技

（滬：６８８５９５）跌２﹒９％，惟龍頭中芯國際（滬：６８８９８１）升０﹒８％；

至於光刻機概念股則炒作國產替代，雙樂股份（深：３０１０３６）、藍英裝備

（深：３００２９３）飆２０％漲停，芯源微（滬：６８８０３７）升１３﹒９％，同飛股份

（深：３００９９０）升１１﹒８％，艾森股份（滬：６８８７２０）、東方嘉盛

（深：００２８８９）升一成漲停。



＊軍工股拉漲，中美暫停軍控磋商＊



中國外交部昨日宣布，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，並強調造成

這一局面的責任完全在美方。Ａ場軍工股大漲，華秦科技（滬：６８８２８１）漲８﹒９％，三

角防務（深：３００７７５）飆８﹒７％，中航重機（滬：６００７６５）升５﹒１％，中國動

力（滬：６００４８２）升５﹒１％，航發動力（滬：６００８９３）、航宇科技

（滬：６８８２３９）齊升３﹒９％，中國船舶（滬：６００１５０）升２﹒７％，中船防務

（滬：６００６８５）升２﹒４％。

英國《金融時報》報道，中國政府將對內地科技公司的ＡＩ大模型實施強制審查，以確保系

統「體現社會主義核心價值觀」。經營ＡＩ大模型的科大訊飛（深：００２２３０）全日軟

０﹒６％。其他ＡＩＧＣ概念亦告跌，嶺南股份（深：００２７１７）跌７﹒２％，因賽集團

（深：３００７８１）跌４﹒４％，佳創視訊（深：３００２６４）跌４﹒１％，當虹科技

（滬：６８８０３９）、凡拓數創（深：３０１３１３）跌２﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５２０﹒９３ ＋０﹒５５

上證綜合指數 ２９７７﹒１３ ＋０﹒４８ ３０１２﹒８４

上證Ａ股指數 ３１２０﹒９２ ＋０﹒４８

深證成份指數 ８８７９﹒３３ ＋０﹒５０ ３７０９﹒６８

深圳創業板指數 １７１７﹒７１ ＋１﹒２５

上證Ｂ股指數 ２３２﹒５８ －０﹒１２ １﹒２１

深證Ｂ股指數 １１３９﹒９１ ＋０﹒６５ ０﹒７３

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