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18/07/2024 10:00

【人行操作】７００億三個月期國庫現金定存中標利率下跌１０基點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行公告，財政部、人行今日以利率招標方式進行了
２０２４年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（六期）招投標，中標總量為７００億元人民幣
，中標利率為２﹒８５％，較上一期下跌１０個基點；起息日為２０２４年７月１８日，到期日
為２０２４年１０月１７日。（ｓｌ）

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