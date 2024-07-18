《中國要聞》內媒確認宗馥莉請辭離開娃哈哈，其尚未接手集團股份

《經濟通通訊社１８日專訊》對於網傳娃哈哈集團副董事長、總經理宗馥莉請辭，不再參與

經營管理一事，各方持續關注。內媒《澎湃新聞》則引述一名接近娃哈哈集團的知情人士稱，請

辭情況屬實，但事發突然，公司高管此前不知情，目前公司股東、管理層正在進一步協商處理。

有內媒指出，宗馥莉在父親宗慶后去世後接手了父親名下多家公司，但並未接手娃哈哈集團

股份。

娃哈哈集團目前由杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司、宗慶后、杭州娃哈哈集團有限

公司基層工會聯合委員會（職工持股會）分別持股４６％、２９﹒４％、２４﹒６％。

報道又引述一名娃哈哈山東地區經銷商透露，早上曾與總部聯繫，目前娃哈哈高層內部存在

一定矛盾和分歧，但正在解決中；宗馥莉希望改革公司的人員團隊，似乎在內部遭到一定的阻力

。



＊專家：宗馥莉離開或對娃哈哈可持續發展構成很大考驗＊



報道並引述浙商研究會執行會長、浙商博物館館長楊軼清表示，宗馥莉請辭「事發突然，但

並不太意外」，因為宗慶后時期娃哈哈的企業管理模式非常獨特，可以概括為「四個不」－－不

貸款、不上市、不設副總裁（第２９年才設立副總經理崗位）、不做房地產。宗慶后今年２月去

世、宗馥莉接管公司後，管理中不可能照搬父親的模式，因此面臨不少挑戰，其中最重要的是在

公司轉型過程中如何處理與國資大股東、現有管理模式和管理層的磨合問題，探索建立符合各方

理念、利益的新的制度架構，這些都絕非易事。楊軼清認為，若宗馥莉辭職最終生效，對娃哈哈

的可持續發展是個很大的考驗。（ｓｌ）

