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AH股新聞

18/07/2024 14:52

《中國要聞》內地戲院也打價格戰，暑期檔票價低見「０元」

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地戲院近期打起「價格戰」。有內地觀眾發現，一些電影票
在購票平台顯示價格為「０元起」，而且的確可以買到，一些則低至「１字頭」或個位數。《解
放日報》引述上海一家電影院經理坦言，由於競爭激烈，打「價格戰」實屬無奈之舉。
　　報道指，從多家影院經理處得知，今年暑期檔平均票價相比往年有所下降，連ＩＭＡＸ的價
格也下降了幾十元（人民幣．下同），一些片方和購票平台亦推出優惠措施吸引觀眾買票入場。
萬達院線市場部工作人員表示，今年暑期檔票價相比往年有所下降，但還不至於大幅跳水，影院
仍對接下來的影片質量有信心。
　　上海一家電影院的經理則稱，其影院一直有９﹒８元特價票，由影院補貼，每場僅限１位，
目的是在購票平台「價格最低」的排序上顯示靠前，提高曝光率，對影院票房具一定帶動作用。
一些觀眾可能有淘麥ＶＩＰ優惠券之類的抵扣，導致顯示票價和實際付款為０元。該經理又坦言
，其影院與周邊兩家影院僅一條馬路之隔，競爭激烈，不得不通過「價格戰」應對市場變化。
　　該經理還稱，今年很多電影叫好不叫座，去年暑期檔其影院曾推出１００元可看４場的套票
，很受歡迎，「但今年就不太賣得動」。
　　據燈塔專業版，截至７月１７日１８時，２０２４年暑期檔總票房４７﹒６０億元，同比不
及往年。而據不完全統計，今年暑期檔上映或定檔的已有１１０多部。（ｓｌ）

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