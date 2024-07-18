【三中全會】會議公報：統籌推進財稅等改革，增強宏觀政策一致性

《經濟通通訊社１８日專訊》中共第二十屆中央委員會第三次全體會議今日閉幕。全會由中

央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。全會聽取和討論了習近平受中央政治局

委託所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決

定》。

根據《新華社》發布的三中全會公報，全會提出，科學的宏觀調控、有效的政府治理是發揮

社會主義市場經濟體制優勢的內在要求。必須完善宏觀調控制度體系，統籌推進財稅、金融等重

點領域改革，增強宏觀政策取向一致性。要完善國家戰略規劃體系和政策統籌協調機制，深化財

稅體制改革，深化金融體制改革，完善實施區域協調發展戰略機制。



＊健全因地制宜發展新質生產力體制機制，深化科技體制改革＊



全會提出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。必須以新發展理念引領

改革，立足新發展階段，深化供給側結構性改革，完善推動高質量發展激勵約束機制，塑造發展

新動能新優勢。要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數字經濟深度融

合制度，完善發展服務業體制機制，健全現代化基礎設施建設體制機制，健全提升產業鏈供應鏈

韌性和安全水平制度。

全會提出，教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。必須深入實施科教興

國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，健全新

型舉國體制，提升國家創新體系整體效能。要深化教育綜合改革，深化科技體制改革，深化人才

發展體制機制改革。

全會提出，要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發

展，保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進

各種所有制經濟優勢互補、共同發展。要構建全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。

全會指出，到２０２９年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務。到

２０３５年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制。（ｅｗ）

