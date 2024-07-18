【三中全會】會議公報：落實好防範化解房地產、地方債等風險舉措

《經濟通通訊社１８日專訊》中共第二十屆中央委員會第三次全體會議公報發布，全會指出

，要統籌好發展和安全，落實好防範化解房地產、地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險

的各項舉措，嚴格落實安全生產責任，完善自然災害特別是洪澇災害監測、防控措施，織密社會

安全風險防控網，切實維護社會穩定。要加強輿論引導，有效防範化解意識形態風險。要有效應

對外部風險挑戰，引領全球治理，主動塑造有利外部環境。



＊因地制宜發展新質生產力，加快培育外貿新動能＊



全會分析了當前形勢和任務，強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標。要按照黨中央關於

經濟工作的決策部署，落實好宏觀政策，積極擴大國內需求，因地制宜發展新質生產力，加快培

育外貿新動能，扎實推進綠色低碳發展，切實保障和改善民生，鞏固拓展脫貧攻堅成果。要總結

評估「十四五」規劃落實情況，切實搞好「十五五」規劃前期謀劃工作。

全會提出，國防和軍隊現代化是中國式現代化的重要組成部分。必須堅持黨對人民軍隊的絕

對領導，深入實施改革強軍戰略，為如期實現建軍一百年奮斗目標、基本實現國防和軍隊現代化

提供有力保障。要完善人民軍隊領導管理體制機制，深化聯合作戰體系改革，深化跨軍地改革。

