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AH股新聞

18/07/2024 16:52

【三中全會】全會免去秦剛中央委員會委員職務，惟仍稱「同志」

　　《經濟通通訊社１８日專訊》根據《新華社》發布的中國共產黨第二十屆中央委員會第三次
全體會議公報，全會決定，接受秦剛辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。值得留意的
是，三中全會公報仍然以「同志」稱呼秦剛。
　　秦剛現年５８歲，他在２０２２年１０月的中共二十大當選中共中央委員，並在年底破格接
替王毅出任外長，成為中國６０多年來最年輕的外長，去年３月秦剛並在人大會議上當選國務委
員，晉升副國級，是中國當時最年輕的黨和國家領導人。但從去年６月開始，當時還是中國外長
的秦剛便沒有再公開露面，並缺席一系列的外交活動，並在一個月後的全國人大常委會上，被免
去其外交部部長職務，改由王毅重新擔任外交部部長。
　
＊全會確認開除李尚福黨籍＊
　
　　三中全會公報又提到，全會審議並通過了中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明
嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予李尚福、李玉超、孫金明開除黨
籍的處分。
　　李尚福為中國前國防部長，他和其再上一任國防部長魏鳳和，於上月的中共中央政治局會議
上被給予開除黨籍及軍籍處分，終止其中共二十大代表資格，涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依
法審查起訴。至於李玉超為火箭軍前司令員，去年９月因涉嫌嚴重違紀違法被罷免全國人大代表
職務，孫金明為火箭軍前中將，今年７月因嚴重違紀違法被開除黨籍。（ｅｙ）

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