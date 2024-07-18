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AH股新聞

18/07/2024 16:20

【歐盟加稅】中國商務部抽樣對三家歐盟成員國豬場啟動反傾銷調查

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國商務部公布，關於相關豬肉及豬副產品反傾銷案抽樣方案
及初步抽樣結果的通知。
　　商務部於今年６月決定對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查，但鑒
於相關出口商和國內生產者數量眾多，調查機關決定採用抽樣方法進行調查。初步抽樣公司有三
家，分別為「Ｄａｎｉｓｈ　Ｃｒｏｗｎ　Ａ╱Ｓ」（丹麥皇冠）、「ＶＩＯＮ　Ｂｏｘｔｅｌ
　ＢＶ」，以及「ＬＩＴＥＲＡ　ＭＥＡＴ　Ｓ﹒Ｌ﹒Ｕ﹒　」，三家企業分別來自丹麥、荷蘭
及西班牙。
　　根據網絡資料，丹麥皇冠是一家由一群丹麥農夫擁有的合資企業，是全球肉類生產和加工業
內最大的公司之一，成立至今已經有１３７年，截至２０２０年擁有２﹒３萬名員工；ＶＩＯＮ
　Ｂｏｘｔｅｌ是維揚食品集團在荷蘭最大的火腿生產基地，資料指該廠每周屠宰約９萬頭豬；
Ｌｉｔｅｒａ　Ｍｅａｔ是歐洲最大的肉類加工公司之一Ｐｉｎｉ集團的養豬場，資料指該廠面
積１３萬平方米，每周屠宰１６萬頭豬。
　　此前歐盟對中國製造的電動汽車啟動反補貼調查，並決定徵收臨時關稅，中國商務部隨後決
定向歐盟國家的豬肉產品啟動反補貼調查，外界普遍認為是對歐盟加稅行為的反制措施。
（ｅｙ）
　　

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