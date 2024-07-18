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AH股新聞

18/07/2024 13:30

【ＦＯＣＵＳ】侵侵炮轟強美元，惟「削弱」說易行難

　　【ＦＯＣＵＳ】當港險經紀以「人民幣兩年來貶值１４％」，作為推銷美元保單的賣點；當
優衣庫母公司迅銷因應日圓貶值，第二次上調本財年盈利預期；當美國人湧向京都、布達佩斯、
阿爾卑斯山，更闊綽地消費……幾已「一隻腳踏進白宮」的特朗普最新卻在海湖莊園抱怨，「貨
幣問題大鑊（ａ　ｂｉｇ　ｃｕｒｒｅｎｃｙ　ｐｒｏｂｌｅｍ）……美元和日圓及人民幣之間
差異令人難以置信」，「強勢美元是巨大負擔（ｔｒｅｍｅｎｄｏｕｓ　ｂｕｒｄｅｎ）」。
　
＊損製造商利益，目標消除逆差＊
　
　　儘管保守派經濟學家摩爾　（Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｍｏｏｒｅ）曾忠告特朗普，「強勢美元等
同強勢總統，弱勢美元等同弱勢總統」，但侵侵打擊「強美元」的磨刀聲正愈來愈響。２０１９
年就澄清自己「並非樂見」強勢美元的他，近期接受美媒專訪時，再提及上屆總統任內跟中國、
日本苦戰匯率的歷史
，又引述卡特彼勒（Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ）等製造商稱，「沒人願意買我們的產品，因為太
貴了。」
　　跟特朗普志同道合的還有副總統候選人萬斯（Ｊ﹒Ｄ﹒　Ｖａｎｃｅ），以及有望問鼎下任
財長的前貿易代表萊特希澤（Ｒｏｂｅｒｔ　Ｌｉｇｈｔｈｉｚｅｒ）。萬斯早前曾質疑聯儲主
席鮑威爾，指強勢美元掏空美國的工業基礎，是對製造商的徵稅；萊特希澤則明言，美國貿易政
策的首要目標應是徹底消除逆差
，而手段之一就是削弱美元以刺激出口。
　　強美元劇本或改寫的另一佐證，是過往逾４０年歷史顯示，美元在民主黨總統（克林頓、奧
巴馬、拜登）任內一致走強，而在共和黨總統（布殊、小布殊、特朗普）任內則普遍走弱。一大
例外是共和黨籍的里根，美元在其任內一度大幅升值近六成，背後是一邊大幅減稅，一邊大興國

，推高美國實質利率吸引大量資本流入。
　
＊政策顯矛盾，長遠或無心插柳＊
　
　　如今，特朗普同樣高舉減稅大旗，寄望將企業稅從２１％降至最低１５％（但承認很難），
揚言不惜以關稅等經濟手段將生意帶回美國－－削弱美元似勢在必行，但政策邏輯又存在本質矛
盾。
　　一方面，減稅、關稅通常被視作將擴大財赤、重燃通脹，繼而令利率維持高位（雖然特朗普
聲稱支持低利率）並支撐美元。另一方面，倘若美元真的大幅貶值，將引發美債減值，恐損害一
眾美國基金、銀行、保險公司（總計持有美債約６﹒８萬億美元）的資產負債表，而需求下跌又
將推高孳息。簡而言之，人為將強美元轉向弱美元說易行難，無論是聯儲印鈔、減息，還是實施
資本管制（限制海外投資者買美債）、或是重祭「廣場協議２﹒０」迫使別國貨幣貶值，都是雙
刃劍而效果成疑。
　　但長遠而言，一國貨幣的升貶在於供需，無論是日常結算還是價值儲存。以特朗普「美國優
先」、四圍樹敵的作風，美元長期以來享有「過高的特權（ｅｘｏｒｂｉｔａｎｔ　
ｐｒｉｖｉｌｅｇｅ）」能否永續？弱美元或「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」。

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