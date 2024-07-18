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AH股新聞

18/07/2024 17:33

《打擊貪腐》國家開發銀行原副行長王用生認受賄２３５１萬候判

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家開發銀行原黨委委員、副行長王用生受賄案今日在吉林省
吉林市中級人民法院一審公開審理，王用生被控在２０１０年至２０１９年間非法收受２３５１
萬餘元人民幣的財物，當庭認罪悔罪。法庭宣布擇期宣判。
　　根據吉林市人民檢察院起訴指控，王用生在２０１０年至２０１９年間，利用擔任國家開發
銀行遼寧省分行黨委書記、行長，國家開發銀行黨委委員、副行長等職務上的便利以及職權或者
地位形成的便利條件，為相關單位和個人在貸款融資、債券申購、人事安排等事項上提供幫助，
非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣２３５１萬餘元。
　　６６歲的王用生在退休５年後於去年７月受查，今年１月被開除黨籍並移送審查起訴。中紀
委國家監委指，其問題包括大搞權錢交易，通過投資入股等隱蔽手段大肆接受利益輸送，利用職
務便利為他人在貸款融資、債券申購等方面謀利，並非法收受巨額財物；大肆干預、插手金融機
構職工錄用工作；違規擁有非上市公司股份。
　　王用生擔任國開行副行長期間，董事長為胡懷邦。胡懷邦被指任上濫用權力，強力推動向「
華信系」違規給予上千億元人民幣信貸支持，已於２０２１年初因受賄罪被判無期徒刑。據報目
前尚有巨額貸款難以收回。（ｓｌ）

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