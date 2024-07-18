《打擊貪腐》國家開發銀行原副行長王用生認受賄２３５１萬候判

《經濟通通訊社１８日專訊》國家開發銀行原黨委委員、副行長王用生受賄案今日在吉林省

吉林市中級人民法院一審公開審理，王用生被控在２０１０年至２０１９年間非法收受２３５１

萬餘元人民幣的財物，當庭認罪悔罪。法庭宣布擇期宣判。

根據吉林市人民檢察院起訴指控，王用生在２０１０年至２０１９年間，利用擔任國家開發

銀行遼寧省分行黨委書記、行長，國家開發銀行黨委委員、副行長等職務上的便利以及職權或者

地位形成的便利條件，為相關單位和個人在貸款融資、債券申購、人事安排等事項上提供幫助，

非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣２３５１萬餘元。

６６歲的王用生在退休５年後於去年７月受查，今年１月被開除黨籍並移送審查起訴。中紀

委國家監委指，其問題包括大搞權錢交易，通過投資入股等隱蔽手段大肆接受利益輸送，利用職

務便利為他人在貸款融資、債券申購等方面謀利，並非法收受巨額財物；大肆干預、插手金融機

構職工錄用工作；違規擁有非上市公司股份。

王用生擔任國開行副行長期間，董事長為胡懷邦。胡懷邦被指任上濫用權力，強力推動向「

華信系」違規給予上千億元人民幣信貸支持，已於２０２１年初因受賄罪被判無期徒刑。據報目

前尚有巨額貸款難以收回。（ｓｌ）

