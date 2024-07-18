《中國要聞》宗馥莉被舉報侵佔國資，杭州上城區國資委：核實中

《經濟通通訊社１８日專訊》網傳娃哈哈集團副董事長、總經理宗馥莉請辭引起廣泛關注，

同時早前一封關於《實錘舉報宏盛集團總裁宗馥莉侵佔娃哈哈集團巨額國有資產》的舉報信重回

公眾視線。浙江杭州市上城區國資委宣傳部門今日回應稱，關於宗馥莉辭職和舉報信，該部門目

前正在了解和核實相關情況，如有確切消息會進一步公布。娃哈哈大股東為杭州上城區國資集團

旗下杭州上城區文商旅投資控股集團。

該封７月８日公開的舉報信，據報出自杭州娃哈哈集團有限公司一名前員工之手，內容指宗

馥莉架空娃哈哈老臣、以宏盛系人員取代原管理層、通過宏勝集團直接對外委託生產、與境外投

資公司合資投建工廠、調整採購路徑等情況，均是為了轉移資產。娃哈哈和宗馥莉方面一直未回

應。

據了解，宗馥莉２００５年結束留學歸國後進入娃哈哈集團內部工作，兩年後其父宗慶后將

主營食品飲料生產加工的宏勝飲料公司分拆出來，由宗馥莉單獨經營。宗馥莉接手出任總裁後，

宏勝迅速變革發展，承接娃哈哈集團等企業的飲料生產，並更名為宏勝飲料集團，一度躋身

２０２０年度中國製造業民營企業５００強。



＊宗馥莉宏勝職位由董事長變更為執行董事，其母退出董事＊



有內媒今日發現，宏勝飲料集團有限公司近日管理層發生變動，兩位董事施麗娟和施幼珍退

出，宗馥莉的職位由董事長變更為執行董事。同時，經營範圍發生變更，新增「休閒觀光活動」

。公開信息顯示，施幼珍為娃哈哈創始人宗慶后的妻子，即宗馥莉母親。（ｓｌ）

