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18/07/2024 07:53

《國企紅籌》安徽皖通（９９５）１０６５萬人幣提升高速安全設施

　　《經濟通通訊社１８日專訊》安徽皖通高速公路（００９９５）（滬：６０００１２）公布
，斥１０６４﹒５萬元人民幣委託控股股東全資附屬公司交控工程就該集團滁州中心所營運的高
速公路項目提供總承包服務。
　　該集團指，工期為６個月，包括進行該項目安全設施養護及精細化提升工程，而有關工程乃
經公開招標，費用將由該集團自有資金支付。（ｗｈ）

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