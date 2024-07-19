【三中全會】連平：新一輪財稅體制改革將增強地方財政可持續性

《經濟通通訊社１９日專訊》中共二十屆三中全會於７月１５日至１８日在北京舉行。會後

發布的《中共第二十屆三中全會公報》提出，要統籌推進財稅、金融等重點領域改革，深化財稅

體制改革。

廣開首席產業研究院院長連平表示，現行財稅體制存在不少問題和風險：財權財力不斷上收

至中央，事權不斷下移至地方；地方稅收入在稅收總收入中的佔比持續下降，部分地方政府財政

收入減少，財政支出面臨較大壓力；中央對地方、省對省以下各級政府的轉移支付規模快速膨脹

，影響財政資金的使用、配置效率及可持續性；宏觀稅負結構不合理，企業承擔了相對較重的稅

負；一些新興領域，如數字經濟相關產業仍是稅收徵管的盲區。在此背景下，中央謀劃推進新一

輪財稅體制改革，有助於健全和完善中國式現代財政制度，充實地方財力，有效降低地方債務風

險。

結合改革趨勢來看，連平認為，新一輪財稅體制改革將有效增強地方財政可持續性，重點有

可能涵蓋以下方面：一是重新劃分地方財權和事權。例如，擇機將基本養老保險、基本醫療和公

共衛生、高等教育、跨省重大基礎設施項目建設等升級為「中央財政事權」。

二是健全轉移支付分類管理機制。推動修改預算法，完善轉移支付法律制度，優化一般性轉

移支付、共同財政事權轉移支付和專項轉移支付的比重，推進中央和省、省和省以下轉移支付制

度改革，提高財政資金使用效率和配置效率。



＊適時對數字經濟產業開徵服務稅＊



三是穩定宏觀稅負。不再推行大規模的全面減稅降費政策，而以結構性精準減稅為主，重點

加強對科技創新、地區均衡發展、經濟高質量發展等方面的稅收支持，適時對數字經濟產業開徵

服務稅。

四是優化稅制結構。提高所得稅、財產稅等直接稅比重，進一步推進增值稅稅率簡併，擴大

消費稅覆蓋範圍，加強對超高收入個人所得稅的調節。

五是完善中央與地方分稅制體系。短期內，建立健全以共享稅作為過渡的地方稅體系，重點

是推動消費稅徵收從生產端向批發零售端後移，成為中央和地方共享稅，同時優化調整企業和個

人所得稅的央地分成比例；中長期來看，進一步合理配置地方稅權，積極培育財產類、部分最終

消費和勞務服務類等地方稅源，建立規範、穩定、可持續的地方稅體系，不斷充實、壯大地方財

力。（ｌｃ）

