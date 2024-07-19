《國企紅籌》兗礦能源：第二季商品煤銷量按年增７﹒５８％

《經濟通通訊社１９日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，

２０２４年第二季度，商品煤產量按年增１﹒７９％至３４４４萬噸，商品煤銷量按年增

７﹒５８％至３６６１萬噸。

今年第一至二季度，商品煤產量按年增８﹒２％至６９０８萬噸，商品煤產量銷量按年增

７﹒３５％至７０７９萬噸。（ｂｎ）

